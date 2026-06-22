Ростех успешно испытал устойчивый к РЭБ квадрокоптер «Сибирячок-5»

Отечественный беспилотный летательный аппарат сможет заменить иностранные решения в классе мини-дронов

Специалисты Госкорпорации Ростех провели успешные стресс-испытания квадрокоптера «Сибирячок-5». Дрон продемонстрировал высокую живучесть в плохих погодных условиях, включая ледяной дождь, а также эффективно выполнил задачи в зоне помех от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При этом при полной потере сигнала дрон самостоятельно возвращается назад. Отечественный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сможет заменить иностранные решения в классе мини-дронов.

«Сибирячок-5» — это пятое поколение отечественных квадрокоптеров. Новый маневренный БПЛА имеет автоматические взлет и посадку и большую продолжительность полета — до 90 минут. Дальность связи позволяет ему работать на удалении до 28 км от пункта управления, что гораздо дальше, чем у иностранных аналогов в этом классе. При этом высота полета дрона составляет 1000 метров, а полезная нагрузка — до 4 килограммов.

«В ходе проверок беспилотник показал, что при полной потере сигнала из-за работы РЭБ он задействует систему визуальной одометрии. Это позволяет ему удерживаться на высоте и автономно возвращаться в точку начала полета. „Сибирячок-5“ можно использовать для контроля объектов инфраструктуры, хода строительства или добычи полезных ископаемых, искать людей и фиксировать правонарушения, а также для различных спецзадач. При этом комплектующие дрона — камеры, платы, электрические двигатели, контроллеры и другие элементы — полностью российского производства, поэтому аппарат не зависит от санкционной обстановки», — отметили в Госкорпорации Ростех.

Российский дрон снабжен лазерным дальномером, видеосистемой со 160-кратным оптическим зумом и ночным видением. На «Сибирячок-5» можно устанавливать дополнительный аккумулятор для повышения длительности нахождения в воздухе. Аппарат интегрируется с различными отечественными системами управления беспилотниками.