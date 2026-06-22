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Военное обозрение

Разработанные Британией для Киева крылатые ракеты успешно прошли испытания

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Источник изображения: topwar.ru

Британия разрабатывает для Украины три крылатые ракеты, которые в скором времени должны будут поступить на вооружение ВСУ. Все три ракеты уже находятся на этапе тестирования прототипов, одна из ракет будет передана Киеву до конца этого года, две другие в следующем. И самое главное, данные ракеты не содержат элементов американского происхождения, а значит, ими можно бить по России.

Об успешном испытании ракет сообщает Министерство обороны Соединенного королевства. Разработкой ракет в рамках программы Project Brakestop занимались три британские компании: MBDA UK, MGI Engineering и Rotron Aerospace, работы стартовали в 2024 году, когда у ВСУ закончились и американские ATACMS, и британские Storm Shadow, тем более, что ими нельзя было бить по «старой» России.

Компания MBDA UK разработала ракету Crossbow, использующую собственную визуальную навигационную систему. Rotron создала винтовую версию ракеты SkyLance, где скорость частично уменьшилась ради большей дальности полета. А MGI Engineering получила свой первый оборонный контракт, использовав для ракеты Tiger Shark технологии Формулы-1.

Источник изображения: topwar.ru

Все три ракеты рассчитаны на быстрое массовое производство, они гораздо проще Storm Shadow, поэтому Минобороны Британии рассчитывает производить по 20 ракет в месяц, компании обещают по 40 через три-четыре месяца после получения заказа. Кроме того, они дешевле, но боевая часть меньше, а дальность больше. Все три рассчитаны на 225 кг полезной нагрузки и дальность примерно 500 км.

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