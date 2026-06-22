У Писториуса возникла серьезная проблема в Литве (Die Welt, Германия)

Die Welt: для "литовской бригады" бундесвера не могут найти добровольцев

Три года назад Писториус заявил, что впервые в своей истории бундесвер разместит на постоянной основе крупное войсковое соединение за рубежом — в Литве, пишет Die Welt. Однако похоже, что проект срывается: Минобороны ФРГ с ним просто не справилось.

Торстен Юнгхольт (Thorsten Jungholt)

Флагманский проект министра обороны сталкивается с трудностями: для "литовской бригады" не удается найти достаточно добровольцев, часть военнослужащих будут переводить туда в приказном порядке. К тому же допущена ошибка в расчетах, которая может иметь серьезные последствия.

В эти дни у немецкой 45-й танковой бригады в Литве много дел. Соединение, которое пока находится в стадии формирования, в начале мая приступило к своим первым учениям на уровне бригады. В них участвуют 2900 военнослужащих, 2300 из них прибыли из Германии. На полигоне Пабраде задействовано около 800 боевых машин.

Инспектор сухопутных войск генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг две недели назад побывал на месте проведения учений, чтобы лично оценить ситуацию. В эту субботу, к завершению учений, на полигон пригласили представителей СМИ, а в понедельник ожидается и сам министр обороны Борис Писториус (СДПГ). В конце июня 2023 года он неожиданно объявил, что впервые в истории бундесвера крупное соединение будет постоянно размещаться за рубежом. С тех пор он продвигает создание этого подразделения как "флагманский проект" на пути к тому, чтобы бундесвер был готов защищать Европу (которой, заметим, никто не угрожает; все заявления об обратном — лишь пропаганда, — прим. ИноСМИ). Бригада должна достичь полной оперативной готовности к концу 2027 года.

Поскольку сейчас на месте размещены лишь около 1800 из запланированных примерно 5000 военнослужащих, для учений "Щит свободы" в Литву по железной дороге перебросили 203-й танковый батальон из Аугустдорфа в Северном Рейне — Вестфалии и части 122-го мотопехотного батальона из Оберфихтаха в Баварии. Оба батальона планируется окончательно передислоцировать в Литву в следующем году. Бригаду дополнит многонациональная боевая группа, которая уже давно действует в странах Прибалтики. Помимо немецких и литовских военнослужащих, в ней небольшими контингентами представлены вооруженные силы Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга и Хорватии.

В ходе учений, которые в дальнейшем планируется проводить два раза в год, бригада должна отработать взаимодействие. А также в реальных условиях потренироваться в ведении общевойскового боя, то есть в согласованном применении всех систем вооружения бригады: танков и боевых машин пехоты, артиллерии, ударных вертолетов, минометов и беспилотников.

"Учения "Щит Свободы 26-I" показывают, что мы, военнослужащие сухопутных войск, знаем свое дело, а военнослужащие 45-й танковой бригады “Литва”, вне всякого сомнения, выполнят задачу по защите свободы", — заявил бригадный генерал Кристоф Хубер, командир сводного соединения. По его словам, бригада вносит весомый вклад в сдерживание и оборону восточного фланга НАТО: "Достижение этой боеготовности определяет нашу повседневную службу. На учениях мы демонстрируем, что являемся военными профессионалами".

Однако на пути к заявленной боеготовности за оставшиеся 18 месяцев еще предстоит преодолеть несколько серьезных препятствий. Одним из особенно значительных является нехватка кадрового состава. Писториус принял решение не только о постоянном размещении, в отличие от других стран НАТО, которые направляют свои контингенты в страны Прибалтики на ротационной основе, но и о комплектовании личного состава добровольцами.

"Зачем мне уезжать из Литвы?"

Вопреки сомнениям специалистов по кадрам бундесвера генеральный инспектор Карстен Бройер поддержал эту политическую установку. "Как только будут созданы соответствующие условия, я убежден, вопрос будет звучать не так: почему я должен ехать в Литву? А так: почему я должен уезжать из Литвы?" — заявил чиновник в августе 2023 года во время визита в Вильнюс.

Что ж, большинство условий, о которых говорил Бройер, к настоящему времени уже создано. Военнослужащим в Литве почти в два раза увеличили денежное довольствие. Там появились новые казармы, а в качестве альтернативы компенсируется поднаем жилья. Литовцы открыли немецкие детские сады и школы и даже строят железнодорожную линию от столицы Вильнюса до Руднинкая, одного из двух мест размещения бригады.

И все же укомплектовать бригаду на добровольной основе сложно. В конце апреля государственный секретарь Себастьян Хартман (СДПГ), заявил в бундестаге, что из нынешних примерно 1800 штатных должностей бригады "занято более 90%". Однако теперь речь идет еще о 3200 должностях, о крупных подразделениях с военнослужащими рядового состава и о редких для войск высококлассных специалистах, например, механиках. И здесь процесс застопорился.

Министерство обороны долго пыталось скрывать бедственное положение дел. Когда в начале года журнал Der Spiegel со ссылкой на внутренний документ министерства обороны ФРГ сообщил, что поступило лишь около 10% необходимых заявок от добровольцев, в ведомстве отмахнулись от проблемы и запустили информационную кампанию. Рекламные брошюры, выглядевшие довольно небрежно, привели в более привлекательный вид. Командование сухопутных войск и кадровое управление направили группы по набору личного состава в боевые части и предложили военнослужащим вместе с семьями поучаствовать в ознакомительных поездках в Вильнюс.

Однако вопросы об успехе этих мер остаются без ответа. Хартманн уклонился от ответа парламентарию, который в конце апреля хотел узнать конкретные цифры по количеству добровольцев, заявив, что полученные заявки все еще "собираются и оцениваются". В целом же штатные должности для основного персонала будут "открыты для замещения" только "с 1 октября 2026 года".

На запрос Die Welt о текущем количестве заявок ведомство также не предоставило конкретных цифр. "Формирование бригады идет успешно", — утверждает представитель министерства и прогнозирует: "К концу 2027 года у нас на месте будeт находиться около 4800 военнослужащих, а также 200 гражданских сотрудников". Однако затем последовал настоящий разворот: "Мы по-прежнему полагаемся на добровольцев при формирования бригады. Мы приняли масштабные меры по увеличению набора желающих и росту численности личного состава, — сообщили в министерстве обороны. — Но в конечном счете должно быть ясно: в случае проблем оперативная боеготовность имеет приоритет над принципом добровольности. Наша общая миссия слишком важна".

Инспектор сухопутных войск Кристиан Фройдинг высказался еще более прямолинейно. "Главный приоритет армии — достижение полной оперативной готовности "литовской бригады" в следующем году, — заявил он в интервью Die Welt. — Для этого мы будем придерживаться принципа добровольности, а там, где потребуется, дополним его обязательными мерами. И, конечно, все это будет происходить в диалоге с затронутыми военнослужащими, как и в случае с любыми другими кадровыми мерами". Проще говоря, это означает: если по пока еще недостающему четырехзначному числу военнослужащих рядового состава и по специалистам, которых явно не хватает, добровольных заявок не поступит, переезд в Литву будет предписан приказом.

Но и это не все. Министерство иностранных дел создает Писториусу еще одну проблему. Ежегодно к 1 июля внешний подрядчик по поручению МИД определяет так называемые зональные уровни, от которых зависит размер надбавки за службу за границей для военнослужащих бундесвера. При этом учитываются различия в условиях жизни за рубежом.

В рекламных брошюрах министерства обороны, призывающих добровольно отправляться в Литву, говорится, что для мест службы в Клайпеде, Рукле, Руднинкае и Пабраде действует девятый зональный уровень. Именно на этом основании сделаны расчеты того, сколько там может получать военнослужащий. Однако эта информация устарела, начиная с июля для региона будет предписан только восьмой уровень, а значит, и зарплата будет меньше. Военнослужащие пока об этом не знают.

Теперь военное ведомство перекладывает ответственность на МИД, который не захотел комментировать этот случай по нашему запросу. "При определении надбавки к денежному довольствию за службу за рубежом к 1 июля 2025 года была допущена ошибка, из-за которой для некоторых мест службы она оказалась завышенной, в том числе для объектов в Литве, — сообщил представитель министерства обороны. — В рамках ежегодной корректировки зональных уровней, которая проводится к 1 июля, этот неверный расчет будет исправлен".

Таким образом, ошибка, судя по всему, обнаружилась только во время плановой переоценки уровней. Ведущая роль в этом процессе принадлежит министерству иностранных дел, подчеркивают в министерстве обороны и добавляют, что сейчас "изучают меры, которые позволят по возможности минимизировать финансовые последствия для задействованных там военнослужащих". Это связано с тем, что в случае выплаты чрезмерно больших надбавок на основании неверной классификации возникает вопрос о возврате средств.