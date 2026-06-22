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Военное обозрение

Президент США: истребитель 6-го поколения F-47 - уже в стадии постройки

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Источник изображения: topwar.ru

Президент США Дональд Трамп в ходе обширной пресс-конференции затронул целый ряд вопросов, включая вопрос перевооружения американской армии.

Трамп, помимо всего прочего, заявил, что новый истребитель шестого поколения F-47, оказывается, уже находится в стадии строительства и на предприятии уже работает сборочная линия.

Президент США:

F-47 сейчас находится в стадии постройки. У них уже работает сборочная линия. Говорят, что это величайшая боевая машина, когда-либо разработанная. Мы это выясним.

F-47 (ранее известный как программа NGAD — Next Generation Air Dominance) разрабатывает и производит компания Boeing, которая в марте 2025 года выиграла контракт стоимостью более $20 млрд. Самолёт позиционируется как первый американский истребитель шестого поколения и преемник F-22 Raptor. Известные характеристики включают: значительно улучшенную малозаметность, боевой радиус порядка 1950 км, сверхзвуковую скорость, повышенную манёвренность, ударное вооружение и интеграцию с беспилотными ведомыми.

По плану военного ведомства США, самолёт должен обладать лучшей живучестью, устойчивостью и доступностью по сравнению с пятым поколением. Причём с ценовой доступностью, конечно же, снова всё неоднозначно.

По данным ВВС США и Boeing, производство первого прототипа действительно началось в 2025 году. Первый полёт запланирован на 2028 год, а поступление на вооружение - в 2029-2030-м. Таким образом, заявление Трампа о начале сборки соответствует официальной информации и не является преувеличением. Насколько соответствуют действительности его слова о том, что «величайшая боевая машина», станет известно после появления этого самолёта в составе американских ВВС. О цене единицы пока не говорят.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
Компании
Boeing
Персоны
Трамп Дональд
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