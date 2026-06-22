США усиливают защиту ядерных объектов от беспилотников

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Развитие беспилотной авиации вынуждает Соединенные Штаты уделять все больше внимания защите объектов стратегических ядерных сил. Решение американских ВВС закупить новые переносные средства радиоэлектронного подавления для охраны базы Майнот свидетельствует о том, что угроза со стороны даже небольших гражданских беспилотников уже рассматривается как один из факторов, способных повлиять на устойчивость ядерной инфраструктуры.

База Майнот является одним из ключевых элементов американской системы ядерного сдерживания. Здесь размещены межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III, находящиеся в защищенных шахтах на огромной территории. Контроль над столь обширной зоной требует постоянного присутствия сил охраны, а появление доступных беспилотных аппаратов значительно усложнило выполнение этой задачи. Даже одиночный аппарат способен вести разведку, собирать сведения о режиме охраны или создавать угрозу для персонала.

Закупаемые комплексы представляют собой переносные средства радиоэлектронного воздействия, которые нарушают работу каналов управления и спутниковой навигации беспилотных аппаратов. Американское военное руководство фактически признает, что традиционных мер охраны уже недостаточно для защиты объектов стратегического назначения. Характерно и то, что выбранное изделие является единственным переносным комплексом такого класса, официально допущенным к применению военным ведомством США. Это свидетельствует о стремлении обеспечить единый стандарт оснащения подразделений, отвечающих за безопасность наиболее важных объектов.

Особое значение имеет тот факт, что новые средства поступают именно в подразделения, обеспечивающие охрану компонентов американской ядерной триады. Опыт современных вооруженных конфликтов убедительно показал, что недорогие беспилотные аппараты способны создавать серьезные проблемы даже хорошо защищенным военным объектам. Вашингтон явно исходит из того, что подобные угрозы могут возникнуть и в отношении собственных стратегических сил.

Решение о расширении оснащения подразделений переносными средствами борьбы с беспилотниками говорит о постепенном изменении подходов к обеспечению безопасности ядерной инфраструктуры США. Если ранее основное внимание уделялось защите от диверсионных групп и высокоточного оружия, то теперь в перечень приоритетных угроз окончательно вошли массовые малогабаритные беспилотные аппараты. Это отражает изменение характера современных военных рисков, при котором относительно дешевые технические средства способны создавать угрозы для объектов, имеющих стратегическое значение.