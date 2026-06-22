Войти
РИА Новости

Правительство установило экспериментальный режим для самоходных машин

402
0
0
Дом правительства РФ
Дом правительства РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

В России установили экспериментальный режим для беспилотных самоходных машин

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство России установило экспериментальный правовой режим для горных работ беспилотных самоходных машин на три года на территории месторождений Озерное в Бурятии и Песчанка на Чукотке.

Соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

"Установить экспериментальный правовой режим в сфере цифровых и технологических инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных самоходных машин… Срок действия экспериментального правового режима составляет 3 года… Экспериментальный правовой режим устанавливается на территории месторождения Озерное (Республика Бурятия) и на территории месторождения Песчанка (Чукотский автономный округ)", - говорится в документе.

В постановлении отмечается, что в рамках цифровой инновации планируется использовать беспилотные машины для открытых горных работ. В ходе эксперимента будут применяться такие технологии как искусственный интеллект, работы с большими данными, цифровое проектирование, робототехника, сенсорика, интернет вещей и другие.

По итогам эксперимента планируется сформировать новые виды и формы экономической деятельности. Кроме того, целями являются совершенствование общего регулирования и создание благоприятных условий для разработки и внедрения цифровых инноваций.

Эксперимент будет проходить в три этапа. Так, в рамках первой части управление беспилотным транспортом будет осуществляться только в присутствии машиниста-испытателя в кабине. К использованию такой техники без машиниста можно будет приступить только в том случае, если машина эксплуатировалась в автоматизированном режиме не менее 48 часов без аварий. Кроме того, не должно быть выявлено технологических препятствий. На последнем этапе беспилотная машина будет использоваться уже без машиниста в кабине при мониторинге движения диспетчером.

Проводить эксперимент такой техники будут ООО "ГДК Баимская" и ООО "Озерное".

"Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию по направлению экспериментального правового режима, является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации", - отмечается в постановлении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.06 18:38
  • 2
О Су-57 - свежая (от 19 июня) статье MWM
  • 22.06 13:27
  • 16149
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.06 09:54
  • 2
Почему Politico в последний момент отменило статью Лаврова
  • 22.06 05:23
  • 0
Комментарий к "УДОБНАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ КАК ВЫПИЛИТЬ ИЗ ИСТОРИИ РОССИИ XX ВЕК"
  • 22.06 04:03
  • 2
Ушаков: РФ ждёт не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы
  • 22.06 03:25
  • 0
Об "Орланах" - от 19fortyfive.
  • 21.06 22:37
  • 0
О российских фрегатах 2-го ранга - от MWM
  • 21.06 21:05
  • 0
О танковых резервах РФ - от MWM
  • 21.06 20:01
  • 0
О Т-90М и Т-14 - от MWM
  • 21.06 19:40
  • 2
Комментарий к "Террористический расчет: зачем Киев устроил налет на Москву во время саммита в Казани"
  • 21.06 16:47
  • 1
МЧС раскрыло объем финрезерва на случай чрезвычайных ситуаций в России
  • 21.06 10:57
  • 4
Экономические союзы с участием России
  • 21.06 10:18
  • 1
В Московском военном округе начали обучение на дронах-перехватчиках "Елка" с искусственным интеллектом
  • 21.06 04:53
  • 0
Комментарий к "Россия разворачивает глобальную систему морского слежения".
  • 21.06 04:15
  • 0
О статье "Субмарины США "как на ладони": чем опасен российский проект "Гармония"" и "Россия разворачивает глобальную систему морского слежения"