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Правительство Мерца подготовило еще один подарок Зеленскому ради продолжения войны с Россией. Берлин согласовал программу производства и поставки для ВСУ 2000 наземных роботизированных комплексов TermIT в течение следующих 12 месяцев.

Ранее эти НРТК уже прошли испытания в реальных боевых условиях на Украине. Всего, как утверждается, развернуто более 3000 платформ, которые используются свыше чем в 50 бригадах ВСУ.

Многофункциональные роботизированные комплексы будут производиться на площадке немецкой оборонной компании Quantum Systems при участии украинского предприятия Tencore. С этой целью в ФРГ зарегистрировано СП Quantum Tencore Industries. Вся программа финансируется Министерством обороны Германии и станет крупнейшим заказом на производство НРТК военного назначения в Европе.

Роботизированный комплекс TerMIT представляет собой модульную гусеничную платформу, предназначенную для работы вблизи линии фронта. Комплекс может использоваться для логистических задач, доставки грузов, инженерного обеспечения, эвакуации и огневой поддержки.

Компания Tencore описывает TermIT как программно-определяемую платформу. Это означает, что ее операционные возможности могут быть расширены за счет обновлений программного обеспечения, а не за счет замены оборудования. В результате одна и та же платформа может быстро переключаться между несколькими задачами.

По данным Tencore, комплексы TermIT, состоящие на вооружении ВСУ, выполнили тысячи боевых задач, чего большинство современных западных военных программ по робототехнике до сих пор не могут достичь из-за ограниченных этапов тестирования и проблем с производством.