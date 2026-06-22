«Калашников» освоит «Крону-Э»

Концерн «Калашников» освоит выпуск нового ЗРК «Крона-Э»

«Калашников» освоит выпуск нового зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Крона-Э», который защитит объекты от беспилотников. Об этом сообщил представитель концерна, передает ТАСС.

Он рассказал, что стратегия холдинга по борьбе с дронами строится на принципе эшелонированной обороны. В нее входят средства обнаружения, подавления и уничтожения дронов на разных расстояниях.

«В рамках этой работы концерн готовится к серийному освоению нового зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны "Крона-Э"», — сказал собеседник агентства на полях выставки «Национальная безопасность. Беларусь — 2026».

Новый ЗРК предназначен для защиты стратегически важных объектов от различных средств воздушного нападения, включая дроны среднего класса. Комплекс несет управляемые ракеты «Сосна-Р» и 9М333, которые обеспечивают дальность поражения до шести километров.

В апреле стало известно, что «Калашников» начал предварительные испытания комплекса «Крона».