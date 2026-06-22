"Семерка" приоткрыла окно для дипломатии на Украине (The Economist, Великобритания)

Economist: Киев обсуждает с США вероятное прекращение огня по линии фронта

Украина обсуждает с США возможное прекращение огня по линии фронта, пишет Economist. Речь идет о двухэтапном процессе: предполагается, что сначала ограничение боевых действий коснется зоны в 50-70 километров по обе стороны от линии соприкосновения, а затем будет разработано более широкое соглашение.

Европейцы видят обнадеживающий сдвиг в позиции Америки

Год назад Дональд Трамп покинул саммит "Семерки" в Канаде в первый же вечер. Так что на сей раз успехом можно считать одно лишь то, что Трамп дотерпел все три дня до конца мероприятия во французском городке Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера. Помогло и то, что хозяин мероприятия Эммануэль Макрон закатил для него ужин в Версальском дворце ("Не сусальное золото, а реальная тема!" — восхищался потом Трамп). Осторожные европейцы уже убедились на горьком опыте, что не стоит верить Трампу на слово. Однако саммит завершился в атмосфере осторожного оптимизма, что Америку удастся убедить возобновить поддержку Украины — хотя бы в некотором объеме.

Трамп отправился в Эвиан в период ожесточения и взаимного недоверия между берегами Атлантики. Однако сам он назвал поездку "большим успехом". А лидеры стран-участниц — Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии — похвалили его "сделку" с Ираном, сочтя ее "прорывом". Трамп подписал ее неожиданно скоро, за ужином в Версале 17 июня. Морская коалиция во главе с Великобританией и Францией готова помочь заново открыть Ормузский пролив, не преминул сообщить Макрон.

Однако, что важно для Европы, все семь стран, включая США, выразили "непоколебимую поддержку" Украине и пообещали "ужесточить санкции" против России — в том числе против ее нефти и газа. Они пообещали поставить Киеву больше систем противовоздушной обороны и средств для нанесения дальних ударов, а также задуматься о производстве западного оружия на Украине по лицензии. Макрон упомянул "особый эвианский момент". Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал "новый тон" в трансатлантических отношениях. Трампу стало окончательно ясно, "что сегодня украинцы побеждают, а Путин проигрывает", сообщил один французский дипломатический источник (Трамп ничего подобного не говорил и едва ли сделал подобный вывод даже из той пропагандистской картинки, которую ему нарисовали европейские лидеры, — прим. ИноСМИ).

Как и всегда, при оценке позиции Трампа по Украине не повредит толика скепсиса. На глазах европейцев Трамп то и дело менял меня свое мнение, постепенно отстраняясь от конфликта, который когда-то обещал разрешить. Всего один телефонный разговор с Путиным — и о любых обязательствах, данных на лужайках Эвиана, можно будет позабыть. Макрон, организатор встреч между Трампом и Владимиром Зеленским, уже знает, что самые настойчивые усилия расположить к себе американского президента могут пропасть втуне. Однако европейские дипломаты видят все основания полагать, что у Трампа действительно есть возможность возобновить переговоры по Украине. Европейская помощь в разминировании пролива и обеспечении безопасного прохода может повлечь за собой негласную "сделку": взамен американцы усилят давление на Россию из-за Украины.

Сдержанный оптимизм диктуется предстоящим соглашением с Ираном. Теоретически это позволит достичь трех целей. Во-первых, это позволит американской администрации снова уделить внимание Украине. Во-вторых, это постепенно ослабит глобальный энергетический кризис и позволит ужесточить санкции против российской нефти и газа. И, в-третьих, это лишит Россию непредвиденных доходов из-за дорогой нефти. Дополнительные 5-6 миллиардов долларов в месяц позволяют Путину относительно свободно продолжать спецоперацию, не заботясь о казне.

Не менее обнадеживающей стала смена настроений в Вашингтоне. Там постепенно укореняются две изначально украинских мысли: что России нельзя доверять, и что Украина — победительница, а не проигравшая. 18 июня, вскоре после подписания соглашения, украинские беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу на юго-восточной окраине Москвы, после чего небо над российской столицей заволокло черным дымом. Такое не проходит незамеченным в Америке. В мае министр обороны Дэн Дрисколл заявил, что ВСУ опережают вооруженные силы США по внедрению боевых систем. Позже его начальник Пит Хегсет признал, что Америка "многому научилась" у украинцев в области беспилотных действий. Близкие к Белому дому источники отмечают, что меняется отношение самого Трампа. По их словам, конфликт снова становится "его личным делом". "Трамп обжегся на Иране и теперь понимает, что без нажима на Путина он не получит того, чего хочет", — говорит один бывший украинский чиновник.

Ничто из этого само по себе не сулит скорого мира. Но окно, захлопнувшееся этой весной, может приоткрыться заново — и на сей раз Украина окажется в более сильной позиции. В начале года переговорщики от Америки, России и Украины предварительно согласовали "дорожную карту" для прекращения огня в мае. Но момент оказался упущен: война в Иране взвинтила цены на нефть и бросила России финансовый спасательный круг. Сегодня, насколько известно редакции The Economist, неофициальные переговоры с Россией возобновились, и между Украиной и командой Трампа осуществляются ежедневные контакты. Одна из идей заключается в двухэтапном прекращении огня: масштабному соглашению будет предшествовать более ограниченное — в зоне протяженностью от 50 до 70 км по обе стороны фронта.

Один высокопоставленный украинский чиновник считает, что Россия едва ли предпримет какие-либо шаги до октября — тогда она может оказать Трампу поддержку на выборах, чтобы "получить что-то взамен". Однако куда вероятнее, что русские будут тянуть время до следующей весны, рассчитывая, что разрушительные ракетные удары и налеты беспилотников по энергетической инфраструктуре вынудят Украину пойти на уступки.

Препятствия на пути к мирному соглашению по-прежнему огромные. Россия все еще настаивает на, как она выражается, "Анкориджской формуле" — серии соглашений, достигнутых с Трампом на саммите на Аляске прошлым летом. Тогда Украина была слабее, и Россия добивалась медленных успехов на юго-востоке в ходе наступления. Содержание договоренностей не разглашается, однако, предположительно, они сводятся к юридическому признанию российской суверенитета над Донбассом и Крымом — наряду с фактическим признанием нынешних границ в Запорожской и Херсонской областях. Для Киева эти условия неприемлемы.

Россия также наверняка учтет переменчивый нрав американского президента и прецедент, который он создал, сняв санкции с Ирана. Было бы опрометчиво полагать, что Путин окончательно свернет спецоперацию на Украине. Скорее он воспользуется любыми событиями — вплоть до прекращения огня — для ее продолжения. С другой стороны, картина на поле боя меняется, и новые штрихи рисуют украинцы (на чем основано это предположение автор пояснять не стал, — прим. ИноСМИ). <…>