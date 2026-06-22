Войти
Lenta.ru

В Белоруссии представили бронемашину Volat со «стелс-эффектом»

469
0
0
Кадр: Telegram-канал «Госкомвоенпром»
Кадр: Telegram-канал «Госкомвоенпром».

В Белоруссии представил бронированное шасси МЗКТ-690400 со «стелс-эффектом»

Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) представил новую боевую машину МЗКТ-690400 (Volat) с колесной формулой 6х6. Автомобиль с регулируемым дорожным просветом легко замаскировать, сообщил Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии в Telegram.

Трехосная бронемашина предназначена для размещения различных комплексов и систем вооружения. Бронирование кабины и моторного отсека обеспечивает защиту от пуль автоматов АК-74 и АКМ. Также бронированное шасси получило подвесной пол для защиты от ударной волны при подрыве на мине.

«Стелс-эффект и авиатранспортировка: у машины компактная кабина и низкая рама — ее очень легко маскировать», — говорится в сообщении. Гидропневматическая подвеска позволяет минимально «уронить» автомобиль для перевозки в грузовом отсеке самолета Ил-76.

Полноприводный Volat получил дизельный двигатель ЯМЗ-536 мощностью 312 лошадиных сил с шестиступенчатой гидромеханической коробкой передач. Машина развивает скорость до 90 километров в час по шоссе.

Ранее в июне на Петербургском международном экономическом форуме представили бронеавтомобили «Стрела» и «Штурм».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Ил-76
Компании
ГАЗ Группа
МЗКТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.06 18:38
  • 2
О Су-57 - свежая (от 19 июня) статье MWM
  • 22.06 13:27
  • 16149
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.06 09:54
  • 2
Почему Politico в последний момент отменило статью Лаврова
  • 22.06 05:23
  • 0
Комментарий к "УДОБНАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ КАК ВЫПИЛИТЬ ИЗ ИСТОРИИ РОССИИ XX ВЕК"
  • 22.06 04:03
  • 2
Ушаков: РФ ждёт не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы
  • 22.06 03:25
  • 0
Об "Орланах" - от 19fortyfive.
  • 21.06 22:37
  • 0
О российских фрегатах 2-го ранга - от MWM
  • 21.06 21:05
  • 0
О танковых резервах РФ - от MWM
  • 21.06 20:01
  • 0
О Т-90М и Т-14 - от MWM
  • 21.06 19:40
  • 2
Комментарий к "Террористический расчет: зачем Киев устроил налет на Москву во время саммита в Казани"
  • 21.06 16:47
  • 1
МЧС раскрыло объем финрезерва на случай чрезвычайных ситуаций в России
  • 21.06 10:57
  • 4
Экономические союзы с участием России
  • 21.06 10:18
  • 1
В Московском военном округе начали обучение на дронах-перехватчиках "Елка" с искусственным интеллектом
  • 21.06 04:53
  • 0
Комментарий к "Россия разворачивает глобальную систему морского слежения".
  • 21.06 04:15
  • 0
О статье "Субмарины США "как на ладони": чем опасен российский проект "Гармония"" и "Россия разворачивает глобальную систему морского слежения"