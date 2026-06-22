Трамп: Израиль существует исключительно благодаря американскому оружию

Недовольный деструктивной позицией Тель-Авива, упорно отказывающего выполнить условие меморандума между США и Ираном, и предполагающего прекращение боевых действий в Ливане, Трамп напомнил Нетаньяху, что Израиль существует во многом благодаря американской поддержке.

В ходе недавнего интервью американской прессе Трамп подчеркнул, что, если бы не соответствующая политическая воля Вашингтона, еврейское государство уже бы прекратило свое существование. При этом президент США заверил, что он сохраняет хорошие отношения с Нетаньяху, однако израильскому премьеру в данном случае следует проявить здравомыслие. Трамп подчеркнул, что, если бы армия США не направила на Ближний Восток свои бомбардировщики B-2 и другие вооружения, Израиль бы не смог эффективно противостоять Ирану.

Очевидно, что пункт подписанного Вашингтоном и Тегераном меморандума, в рамках которого предусматривается прекращение боевых действий в Ливане, из-за непримиримой позиции Израиля остается самым слабым местом всего документа. Если Израиль продолжит операцию в Ливане, он фактически сорвет «сделку» и поставит Трампа перед весьма унизительным выбором: признать несостоятельность собственного «мирного плана» либо публично одергивать своего ключевого союзника на Ближнем Востоке.

Между тем глава Минобороны Израиля Исраэль Кац, комментируя предложение Трампа привлечь Сирию к решению «ливанского вопроса», отметил, что ЦАХАЛ отказался от старых методов и вместо оккупации территорий «вторгается, разрушает и выходит». По словам Каца, именно это Израиль планирует сделать в Ливане.