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ЦАМТО

Армения заключила контракт с Airbus Helicopters на приобретение шести вертолетов H145

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H145M
H145M.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 19 июня. Airbus Helicopters и Армения подписали контракт на закупку шести многоцелевых вертолетов H145, сообщила пресс-служба компании.

Контракт был заключен в ходе официального государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Ереван (3-5 мая 2026 года), а на днях вступил в силу. Данная сделка является первым контрактом Армении с Airbus Helicopters.

Как заявлено, вертолеты H145 будут использоваться в Армении для выполнения транспортных задач.

В ходе визита Э.Макрона Министерство обороны Армении также подписало контракт с французской компанией SOFEMA Group на поставку снаряжения для подразделений Сил специальных операций.

H145 – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет производства Airbus Helicopters. Силовая установка включает два турбовальных двигателя Safran Arriel 2E с полностью цифровой системой управления двигателем (FADEC). Вертолет оснащен цифровым авиационным комплексом Helionix и четырехосевым автопилотом. Максимальная взлетная масса составляет 3800 кг, полезная нагрузка – 1905 кг.

Армении будут поставлены вертолеты в версии с пятилопастным несущим винтом, что обеспечивает увеличение полезной нагрузки на 150 кг по сравнению с предыдущей конфигурацией, а также сниженный уровень вибрации. Диаметр несущего винта составляет 10,8 м, максимальная дальность полета при стандартном запасе топлива – 650 км, максимальная крейсерская скорость – 241 км/ч.

Компания Airbus особо указывает на высокую эффективность платформы в условиях высокогорья и повышенных температур, что определяет ее соответствие географическим условиям Армении.

На текущий момент в эксплуатации находится более 1800 вертолетов семейства H145, суммарный налет которых превысил 8,5 млн. часов.

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