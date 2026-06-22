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Военное обозрение

Помещается в рюкзак: Израиль разработал компактный наземный дрон

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Источник изображения: topwar.ru

Израильская компания AeroVironment разработала новый беспилотный наземный аппарат TOM 50 RE, предназначенный для оказания помощи личному составу, например, при проведении разведки или обезвреживании взрывоопасных предметов, не подвергая риску жизни бойцов.

TOM 50 RE представляет собой вездеход, способный перевозить груз весом до 5 кг. Он оснащён гусеничным ходом и имеет механизм преодоления препятствий, который позволяет, в частности, подыматься по ступенькам. Масса составляет менее 10 кг, время работы — до 5 часов без подзарядки.

Компактные размеры дрона облегчают его транспортировку. Он без затруднений помещается в обычный тактический рюкзак и, таким образом, переносится всего одним бойцом.

Система оборудована 4 ИК-камерами высокого разрешения, которые обеспечивают обзор на 360° в дневное и ночное время. Для выполнения разведывательных задач дрон использует технологию одновременной локализации и построения карты (SLAM) в целях подробного освещения обстановки, в том числе в зонах, где недоступен GPS.

Для радиосвязи платформа применяет ячеистую архитектуру, что позволяет ей функционировать как мобильный ретранслятор, расширяя зону покрытия в условиях сложной боевой обстановки.

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Страны
Израиль
Проекты
GPS
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