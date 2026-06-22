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ЦАМТО

Канада рассматривает возможность покупки УТС M-346 группы Leonardo

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Изображение учебно-боевого самолёта Leonardo М-346Т Block 20 Master
Изображение учебно-боевого самолёта Leonardo М-346Т Block 20 Master.
Источник изображения: Leonardo

ЦАМТО, 19 июня. Власти Канады приступили к переговорам с Италией о приобретении учебно-тренировочных реактивных самолетов M-346 группы Leonardo в рамках программы подготовки пилотов истребительной авиации ВВС Канады.

Обсуждение вопроса началось после встречи премьер-министра Канады Марка Карни и премьер-министра Италии Джорджии Мелони в кулуарах саммита лидеров G7 в Эвиане (Франция).

Как сообщается, в переговорах заинтересованы обе стороны. Ранее Канада также получила предложения о поставке УТС от американских и южнокорейских производителей. Сроки возможного заключения контракта и количество приобретаемых самолетов не разглашаются. По неофициальной информации, ВВС Канады требуется от 20 до 24 самолетов.

Как говорится в заявлении офиса премьер-министра М.Карни, с учетом профессиональной компетенции итальянской аэрокосмической и оборонной отраслей, соглашение позволит ВВС Канады проводить обучение на самом современном оборудовании и создать национальную систему подготовки пилотов.

Проект согласуется с реализуемой властями Канады стратегией, основанной на подходе "строительство-партнерство-покупка", предполагающем развитие национальных разработок и сотрудничество с надежными союзниками. Лидеры двух стран также обсудили усилия Канады по созданию Банка обороны, безопасности и устойчивости, который должен обеспечить долгосрочное недорогое финансирование инициатив в области обороны и безопасности.

ВВС Канады остались без учебно-тренировочных самолетов с марта 2024 года после снятия с вооружения УТС CT-155 Hawk. Самолеты Hawk эксплуатировались в Канаде в рамках многонациональной программы НАТО по подготовке летчиков около 24 лет.

С учетом того, что пилоты ВВС Канады с осени должны начать обучение пилотированию истребителей F-35A, CT-155 не соответствовал требованиям к подготовке летчиков самолетов пятого поколения. По этой причине в 2021 году Оттава инициировала программу покупки новых УТС FFLIT (Future Fighter Lead-In Training), которая реализуется совместно с выступающей в качестве стратегического партнера CAE. Ожидается, что новые самолеты будут поставлены в период с 2030 по 2032 гг.

В рамках FFLIT МНО Канады также проводило оценку самолета T-7A разработки Boeing/Saab и T-50, разработанного Korea Aerospace Industries/Lockheed Martin.

До поставки самолетов в рамках программы FFLIT ВВС Канады намерены готовить пилотов за рубежом в рамках программы совместной подготовки летчиков НАТО ENJJPT (Euro-NATO Joint Jet Pilot Training) на авиабазе "Шеппард" (шт.Техас) и в Международной летной школе ВВС Италии на авиабазе "Дечимоманну". При этом итальянская школа уже использует для обучения УТС M-346.

Первые два пилота ВВС Канады окончили итальянскую школу в начале этого года. В настоящее время четыре канадских курсанта проходят 10-месячный курс, начавшийся в апреле, а еще четыре должны присоединиться к курсу, который начнется в июле.

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