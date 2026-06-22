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ЦАМТО

МЗКТ представил новейшее бронированное шасси МЗКТ-690400 под размещение различных систем вооружения

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МЗКТ-690400
МЗКТ-690400.
Источник изображения: Госкомвоенпром

ЦАМТО, 19 июня. Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) разработал уникальную полноприводную боевую машину (6х6), созданную специально под размещение различных комплексов и систем вооружения – шасси колесное специальное МЗКТ-690400.

Максимальная защита (Класс БР-4). Кабина и моторный отсек полностью бронированы. Цельносварная бронированная кабина получила подвесной пол и противоосколочный подбой – это защитит экипаж от ударной волны при подрыве и осколков. Топливные баки протектированы: им не страшны протекания топлива и возгорания при поражении пулями или осколками.

Стелс-эффект и авиатранспортировка. У машины компактная кабина и низкая рама – ее очень легко маскировать. Благодаря регулируемой гидропневматической подвеске клиренс можно "уронить" до минимума, что позволяет без проблем грузить машину в самолеты типа Ил-76.

Экстремальная проходимость. На бездорожье клиренс, наоборот, вырастает с 200 до 550 мм. Застрять будет сложно: на борту двухскоростная раздаточная коробка с главным блокируемым дифференциалом, ведущие мосты с блокируемыми межколесными и межосевыми дифференциалами, а также бескамерные шины 14.00R20 с системой Run-Flat (едет даже на пробитых колесах).

Двигатель и коробка передач Рядный 6-цилиндровый дизель ЯМЗ-536 на 312 л.с. в паре со 6-ступенчатой гидромеханической коробкой передач собственной разработки МЗКТ. Максимальная скорость – 90 км/ч.

Зрение в полной темноте. Машина оснащена комплексом видеонаблюдения и парковочной системой с монитором высокого разрешения. Водитель и экипаж могут контролировать обстановку в режиме реального времени, комфортно маневрировать и двигаться по дорогам общего пользования и бездорожью даже в условиях полной темноты.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
Ил-76
Компании
ГАЗ Группа
МЗКТ
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