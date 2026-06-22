Песков назвал результаты ударов возмездия за теракты ВСУ впечатляющими

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал результаты ударов ВС России по военным объектам на территории Украины впечатляющими.

"Ищите больше съемок из различных городов", — добавил он.

За неделю российские бойцы нанесли семь ударов возмездия по объектам вражеского ОПК в ответ на теракты против мирного населения.

Так, были поражены топливно-энергетическая, транспортная и портовая инфраструктура, используемая формированиями противника. Под удары попали военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, ТЦК, места сборки и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Украинские боевики практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Так, накануне они ударили по автобусу с детьми в Брянской области. Он ехал из Белоруссии в Геленджик. В салоне были 44 пассажира, из них 28 — ученики ДЮСШ № 2 города Речицы. Погибла женщина, сопровождавшая их. Восемь человек получили ранения.

А в ночь на 22 мая беспилотники атаковали общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.

В МИД России заявили, что армия в ответ будет последовательно наносить удары по центрам принятия решений и командным пунктам. Законными целями также станут предприятия ВПК, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.