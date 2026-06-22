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ЦАМТО

ВС Албании получили вертолеты Bell 505 для подготовки пилотов

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Вертолет Bell 505 Jet Ranger X
Вертолет Bell 505 Jet Ranger X.
Источник изображения: www.helis.com

ЦАМТО, 19 июня. Вооруженные силы Албании на авиабазе Ринас (в 17 км к северо-западу от Тираны) приняли два новых вертолета Bell 505 JetRanger X.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, вертолеты были впервые официально продемонстрированы 15 июня на мероприятии с участием министра обороны Албании Эрмаля Нуфи.

Полученные вертолеты (FA401 и FA402) имеют камуфляжную окраску, типичную для ВВС Албании.

Приобретение предусмотрено заключенным в апреле 2025 года соглашения между Министерством обороны Албании, государственной оборонной компанией KAYO и израильской Elbit Systems о создании Авиационной академии в городе Влера.

На объекте, открытие которого ожидается в ближайшее время, будет организовано обучение албанских военных и гражданских пилотов, а также пилотов из других стран.

Данный объект будет иметь сходные функции с Центром подготовки пилотов, который компания Elbit эксплуатировала в соседней Северной Македонии с мая 2011 года по декабрь 2020 года.

Израильская сторона предоставляет инструкторский состав, оборудование (два Bell 505 и тренажер) и программы для подготовки пилотов, а Албания – инфраструктуру и вспомогательный персонал.

Заключенное соглашение обеспечит ВВС Албании возможность подготовки военных пилотов по структурированной учебной программе, которая будет включать начальную и усовершенствованную летную подготовку, включая обучение полетам с применением приборов ночного видения и ночным полетам. Стоимость соглашения, срок его действия и количество пилотов, которых планируется подготовить, не разглашаются.

Как заявлено, после завершения долгосрочной программы инфраструктура и другие активы Авиационной академии останутся в собственности Албании.

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Страны
Албания
Израиль
Македония
Компании
Elbit Systems
Проекты
2020-й год
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