Франция превратила устаревший танк в машину огневой поддержки REFURBOT

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Компании KNDS и S2M превратили французский танк AMX-30 в машину огневой поддержки, которая получила обозначение REFURBOT. Данный ОБТ серийно выпускался с 1966 года и с тех пор устарел как технически, так и морально. Однако он ещё может послужить армии в новой роли.

Вместо массивной танковой башни со 105-мм орудием REFURBOT получил малогабаритную башню ARX25 от KNDS, которая вооружена 25-мм пушкой 25M811 (БК до 280 снарядов) с двухканальной системой подачи, позволяющей оператору выбирать тип применяемых боеприпасов в зависимости от цели, и 7,62-мм спаренным пулемётом (БК 300 патронов). ARX25 оборудована стабилизированной дневной/ночной ОЭС, панорамным обзором, лазерным дальномером и обладает возможностью ведения огня на ходу. Башня вращается на 360° и имеет углы возвышения от -10 до +60°.

Данное оснащение обеспечивает роботизированной платформе огневую мощь среднего калибра, достаточную для борьбы с легкобронированной техникой, пехотой, полевыми укреплениями и низколетящими воздушными целями.

В запасной прессе оценили новое изделие:

Разработчики дают устаревшему ОБТ вторую жизнь на поле боя.

Как отмечается, в военном деле наблюдается возврат к войне на истощение. При этом многие армии до сих пор располагают устаревшими бронемашинами, которые больше не подходят для современных боевых действий. Однако роботизация этих платформ в условиях повышенных рисков для экипажей вернёт им практическую значимость.