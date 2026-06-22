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РИА Новости

Минобороны сообщило о новых подтверждениях разработки на Украине биооружия

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Здание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МО РФ в ходе СВО получило новые подтверждения разработки биооружия на Украине

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Минобороны за время СВО нашло новые данные о разработке биологического оружия на Украине, сообщил на брифинге начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.

"Нами получены <...> документы, подтверждающие, что направленность проводимых работ не соответствует актуальным проблемам здравоохранения Украины. <...> Приоритетом являлось изучение поражающих свойств потенциальных агентов биологического оружия, а также возбудителей инфекций, направленных на подрыв экономики государства", — сказал он.

Кроме того, ранее обозначенные места дислокации таких лабораторий подтвердили и данные национальной разведки США.

По его словам, правовой основой для исследований было соглашение с американским военным ведомством от 2005 года. Работы координировались Управлением по снижению угрозы Минобороны США. Они проводились в условиях особой секретности с ограничением доступа украинский специалистов к информации и помещениям.

Основными подрядчиками выступали компании "Метабиота", "Блэк энд Вич" и "Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл". Они занимались строительством объектов и поставкой оборудования. Средства распределялись по системе гарантов через Украинский и Международный научно-технологические центры.

О попытках разработки компонентов для биоружия говорит и номенклатура патогенов, хранящихся в Институте Мечникова, который реконструирует Вашингтон. Там же выявили завышенные объемы хранения возбудителей холеры, туляремии и бруцеллеза.

Россия не раз заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещает десятки биолабораторий на Украине в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. По данным Минобороны, все необходимое для продолжения военно-биологической программы вывезли из страны после начала СВО.

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