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ЦАМТО

Латвийская компания Origin Robotics поставит перехватчики BLAZE ВС Франции

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БЛА BLAZE
БЛА вертикального взлета и посадки BLAZE.
Источник изображения: Army Recognition

ЦАМТО, 19 июня. Латвийская компания Origin Robotics 17 июня в рамках выставки Eurosatory 2026 объявила о выборе Министерством Вооруженных сил Франции системы на базе беспилотных перехватчиков BLAZE для защиты подразделений от БЛА противника.

Решение было принято по итогам анализа результатов многомесячной оценки, проведенной Генеральной дирекцией по вооружениям Министерства ВС Франции (DGA) по заданию командования перспективных боевых действий (CCF). В ходе испытаний результаты BLAZE сравнивались с конкурирующими системами.

Информация о стоимости закупки и количестве поставляемых систем пока не разглашается. Как заявлено, обучение личного состава применению BLAZE начнется немедленно после заключения контракта, а первые поставки будут выполнены в течение нескольких недель. Поставки будут осуществляться через выступающую партнером французскую компанию DSV. В соответствии с соглашением, для этого во Франции будут созданы необходимые сборочные линии.

В настоящее время Origin Robotics уже поставляет BLAZE ВС Латвии, Бельгии и Эстонии. Франция стала четвертым европейским покупателем системы.

Как сообщал ЦАМТО, система BLAZE была представлена на рынке в мае 2025 года. Комплекс предназначен для борьбы со скоростными воздушными угрозами, включая БЛА и барражирующие боеприпасы. Система использует средства радиолокационного обнаружения, технологию компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта.

Перехват угроз осуществляется по целеуказанию от РЛС с использованием оснащенного осколочной боевой частью автономного БЛА вертикального взлета и посадки. BLAZE обнаруживает цели с помощью ЭО/ИК блока, а искусственный интеллект предлагает оператору выбор, какую из них атаковать. Подрыв БЧ осуществляется с одобрения оператора. При отказе от атаки возможно возвращение БЛА на базу, либо самоликвидация.

Как заявлено, BLAZE позволяет эффективно поражать объекты, летящие со скоростью до 220 км/ч.

Как ранее заявил главный исполнительный директор компании Агрис Кипурс, Origin Robotics может производить БЛА в 10 раз дешевле, чем активно применяемые в настоящее время барражирующие боеприпасы "Шахед".

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