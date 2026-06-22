«Умный» прицел может вывести точность гранатомёта M72 на новый уровень

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Возможности ручного противотанкового гранатомета M72 существенно расширяются благодаря новому универсальному тепловизионному прицелу, являющемуся совместной разработкой финской компании Senop (дочерняя структура оборонного концерна Patria) и норвежской Nammo Raufoss AS. Система, получившая название OSKAR TWS (Thermal Weapon Sight), оснащена съемным лазерным дальномером с проводным или беспроводным подключением, благодаря чему появляется возможность автоматизировать расчет поправок, значительно увеличивая дальность эффективной стрельбы. Устройство совместимо с механическими и коллиматорными прицелами, имеет фиксированное двукратное оптическое увеличение и цифровой зум, что существенно повышает дальность эффективного поражения целей.

Разработчики изначально закладывали в архитектуру прицела максимальную универсальность. Устройство получилось сверхлегким — чистый вес самого тепловизора составляет всего 400 граммов. «Умный» прицел устанавливается на съемный кронштейн, не требующий дополнительной пристрелки, что позволяет быстро монтировать или демонтировать устройство в полевых условиях. Встроенный баллистический вычислитель дополнительно повышает точность наведения и общую эффективность стрельбы. Кроме того, как утверждают разработчики, система OSKAR TWS совместима с самыми разными образцами вооружений — помимо гранатометов, устройство можно интегрировать с штурмовыми винтовками и пулеметами.

Ожидается, что квалификационные испытания системы OSKAR TWS завершатся уже до конца текущего года. Презентация комплекса состоялась на выставке вооружений Eurosatory 2026 в Париже.