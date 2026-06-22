Войти
Военное обозрение

«Умный» прицел может вывести точность гранатомёта M72 на новый уровень

420
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Возможности ручного противотанкового гранатомета M72 существенно расширяются благодаря новому универсальному тепловизионному прицелу, являющемуся совместной разработкой финской компании Senop (дочерняя структура оборонного концерна Patria) и норвежской Nammo Raufoss AS. Система, получившая название OSKAR TWS (Thermal Weapon Sight), оснащена съемным лазерным дальномером с проводным или беспроводным подключением, благодаря чему появляется возможность автоматизировать расчет поправок, значительно увеличивая дальность эффективной стрельбы. Устройство совместимо с механическими и коллиматорными прицелами, имеет фиксированное двукратное оптическое увеличение и цифровой зум, что существенно повышает дальность эффективного поражения целей.

Разработчики изначально закладывали в архитектуру прицела максимальную универсальность. Устройство получилось сверхлегким — чистый вес самого тепловизора составляет всего 400 граммов. «Умный» прицел устанавливается на съемный кронштейн, не требующий дополнительной пристрелки, что позволяет быстро монтировать или демонтировать устройство в полевых условиях. Встроенный баллистический вычислитель дополнительно повышает точность наведения и общую эффективность стрельбы. Кроме того, как утверждают разработчики, система OSKAR TWS совместима с самыми разными образцами вооружений — помимо гранатометов, устройство можно интегрировать с штурмовыми винтовками и пулеметами.

Ожидается, что квалификационные испытания системы OSKAR TWS завершатся уже до конца текущего года. Презентация комплекса состоялась на выставке вооружений Eurosatory 2026 в Париже.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
M72 LAW
Компании
Patria
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.06 18:38
  • 2
О Су-57 - свежая (от 19 июня) статье MWM
  • 22.06 13:27
  • 16149
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.06 09:54
  • 2
Почему Politico в последний момент отменило статью Лаврова
  • 22.06 05:23
  • 0
Комментарий к "УДОБНАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ КАК ВЫПИЛИТЬ ИЗ ИСТОРИИ РОССИИ XX ВЕК"
  • 22.06 04:03
  • 2
Ушаков: РФ ждёт не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы
  • 22.06 03:25
  • 0
Об "Орланах" - от 19fortyfive.
  • 21.06 22:37
  • 0
О российских фрегатах 2-го ранга - от MWM
  • 21.06 21:05
  • 0
О танковых резервах РФ - от MWM
  • 21.06 20:01
  • 0
О Т-90М и Т-14 - от MWM
  • 21.06 19:40
  • 2
Комментарий к "Террористический расчет: зачем Киев устроил налет на Москву во время саммита в Казани"
  • 21.06 16:47
  • 1
МЧС раскрыло объем финрезерва на случай чрезвычайных ситуаций в России
  • 21.06 10:57
  • 4
Экономические союзы с участием России
  • 21.06 10:18
  • 1
В Московском военном округе начали обучение на дронах-перехватчиках "Елка" с искусственным интеллектом
  • 21.06 04:53
  • 0
Комментарий к "Россия разворачивает глобальную систему морского слежения".
  • 21.06 04:15
  • 0
О статье "Субмарины США "как на ладони": чем опасен российский проект "Гармония"" и "Россия разворачивает глобальную систему морского слежения"