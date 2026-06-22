Euractiv: Европа неспособна достичь независимости от Китая в производстве дронов

ЦАМТО, 19 июня. Достижение суверенности в производстве дронов для Европы на данный момент невозможно – ее зависимость от поставок доминирующего на рынке критически важных для производства беспилотников материалов Китая сейчас непреодолима.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет издание Euractiv.

"Европа хочет больше суверенных дронов, но сталкивается с реальностью цепочек поставок. Китай доминирует на рынке большинства критически важных компонентов... Европейские военные и оборонные кампании все больше развивают дроны и стремятся к суверенным возможностям, однако достижение независимости в цепочках поставок от иностранных поставщиков кажется практически невозможным", – цитирует "РИА Новости" публикацию издания.

Euractiv отмечает, что препятствие для любого разработчика дронов – как наземных, так и воздушных систем – это магниты. Они являются критически важными компонентами для моторов и роторов, а Китай, утверждает Euractiv, "практически установил монополию на них". Кроме того, в Европе тяжело найти современные полупроводники, компоненты для сенсоров и батареи.

"Полностью независимая цепочка поставок недостижима, по крайней мере, сейчас и для всех... Даже для тех деталей, которые маркируются как европейские, часто на деле использовались китайские материалы несколькими этапами производства ранее", – заявил изданию программный менеджер латвийской компании оборонных технологий LMT Defence Рональдс Штраухс.

Как отметил другой собеседник Euractiv, исполнительный директор шведской компании инновационных технологий TERASi Джеймс Кэмпион, с финансовой точки зрения альтернативы поставкам из Китая нет.

Как напоминает агентство, в апреле еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг Стефан Сежурне заявил, что Европейский союз зависит от Китая почти на 100% по 17 ключевым видам сырья. По его словам, такая ситуация представляет риск для экономической безопасности ЕС.