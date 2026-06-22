В Испании спустили на воду первый дополнительный корвет для Саудовской Аравии

В четверг, 18 июня, ​​на верфи Navantia в Сан-Фернандо спустили на воду шестой корвет класса "Сарават (модифицированный проект "Аванте-2200"), предназначенный для Королевского военно-морского флота Саудовской Аравии. Как уточняет Naval News, корабль, названный "Медина" (Al Madinah), – первый в дополнительной партии этого типа, заказанной Эр-Риядом.

Участников церемонии приветствовал председатель правления компании Navantia Рикардо Домингес, после чего были прочитаны отрывки из Корана.

Спуск на воду корвета "Медина" Navantia

"Мы хотели бы выразить искреннюю признательность компании Navantia за ее выдающиеся усилия на протяжении всей программы поставки", – заявил глава штаба ВМС Саудовской Аравии контр-адмирал Салех Аль-Хатами.

Напомним, что в период с 2022 по 2024 годы Navantia передала Эр-Рияду пять корветов класса "Сарават". В конце 2024-го стороны подписали новый контракт на поставку трех дополнительных кораблей этого типа. Условия сделки предполагают, что Navantia полностью построит один корвет, а второй и третий дооснастят в Саудовской Аравии, как это было реализовано с четвертым и пятым кораблями в первой партии.

Ожидается, что последний из дополнительных корветов сдадут в 2029 году. Контракт также включает комплексный план обучения более 100 саудовских инженеров и производство секций для корпуса третьего корвета в Саудовской Аравии. Кроме того, Navantia передаст права интеллектуальной собственности на проект "Аванте-2200", что позволит саудовским судостроителям развернуть производство корветов для нужд Королевского флота и потенциально для иностранных заказчиков.

Navantia предоставит комплексный пакет логистической поддержки, обеспечит обучение экипажей и оперативную подготовку персонала на военно-морской базе Рота в Испании.

Длина корветов класса "Сарават" составляет 104 метра, ширина – 14 метров, полное водоизмещение – 2500 тонн. Корабли развивают скорость до 25 узлов. Автономность – 21 день, дальность плавания – 4500 морских миль.

Вооружение корветов – 76-мм и 35-мм артустановки, противокорабельные ракеты "Гарпун", зенитные ракеты ESSM (боезапас – 32 единицы), 324-мм торпедные аппараты, 12,7-мм пулеметы. Также на борту может базироваться вертолет массой до 10 тонн.