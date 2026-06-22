Войти
Военное обозрение

Иран рассматривает возможность усилить ВВС подержанными китайскими J-10B

440
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Иран рассматривает возможность приобретения подержанных многоцелевых истребителей J-10B из состава ВВС Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщает иранская газета Entekhab со ссылкой на источники в оборонных кругах.

Китайский J-10B является глубокой модернизацией базовой модели J-10A, которую часто называют «китайским ответом» американскому F-16. Однако, в отличие от J-11, представляющего собой лицензионную копию советского Су-27, J-10 позиционируется как китайская разработка. При этом самолёт оснащается российской силовой установкой - турбореактивным двигателем АЛ-31ФН.

J-10B — это первый китайский истребитель поколения 4++, оснащённый радаром с активной фазированной антенной решёткой (АФАР), нашлемной системой целеуказания и двигателем с управляемым вектором тяги. Всего было выпущено около 54 машин этой модификации.

Стоимость нового истребителя J-10 в экспортной версии (J-10CE) оценивается примерно в 50 миллионов долларов за единицу. Что касается подержанных J-10B, их цена может быть существенно ниже — около 20-35 миллионов долларов за самолёт. Для сравнения: Индонезия рассматривает сделку по покупке 42 подержанных J-10B за 1,6 миллиарда долларов (примерно 38 миллионов долларов за единицу с учётом сопутствующего оборудования и логистики).

Таким образом, приобретение подержанных машин может обойтись Тегерану примерно вдвое дешевле покупки новых.

Иран давно пытается модернизировать свои устаревшие ВВС, основу которых составляют американские F-14, поставленные ещё до Исламской революции 1979 года. Ранее Тегеран рассматривал возможность закупки российских Су-35. На фоне обострения конфликта с Израилем и необходимости быстрого усиления авиапарка китайские истребители становятся всё более привлекательным вариантом.

При этом официального подтверждения от оборонных ведомств Ирана и Китая пока не поступало.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индонезия
Иран
Китай
США
Продукция
F-16
J-10
J-11
АЛ-31Ф
АЛ-31ФH
Су-27
Су-35
Проекты
АФАР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.06 18:38
  • 2
О Су-57 - свежая (от 19 июня) статье MWM
  • 22.06 13:27
  • 16149
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.06 09:54
  • 2
Почему Politico в последний момент отменило статью Лаврова
  • 22.06 05:23
  • 0
Комментарий к "УДОБНАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ КАК ВЫПИЛИТЬ ИЗ ИСТОРИИ РОССИИ XX ВЕК"
  • 22.06 04:03
  • 2
Ушаков: РФ ждёт не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы
  • 22.06 03:25
  • 0
Об "Орланах" - от 19fortyfive.
  • 21.06 22:37
  • 0
О российских фрегатах 2-го ранга - от MWM
  • 21.06 21:05
  • 0
О танковых резервах РФ - от MWM
  • 21.06 20:01
  • 0
О Т-90М и Т-14 - от MWM
  • 21.06 19:40
  • 2
Комментарий к "Террористический расчет: зачем Киев устроил налет на Москву во время саммита в Казани"
  • 21.06 16:47
  • 1
МЧС раскрыло объем финрезерва на случай чрезвычайных ситуаций в России
  • 21.06 10:57
  • 4
Экономические союзы с участием России
  • 21.06 10:18
  • 1
В Московском военном округе начали обучение на дронах-перехватчиках "Елка" с искусственным интеллектом
  • 21.06 04:53
  • 0
Комментарий к "Россия разворачивает глобальную систему морского слежения".
  • 21.06 04:15
  • 0
О статье "Субмарины США "как на ладони": чем опасен российский проект "Гармония"" и "Россия разворачивает глобальную систему морского слежения"