Иран рассматривает возможность усилить ВВС подержанными китайскими J-10B

Источник изображения: topwar.ru

Иран рассматривает возможность приобретения подержанных многоцелевых истребителей J-10B из состава ВВС Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщает иранская газета Entekhab со ссылкой на источники в оборонных кругах.

Китайский J-10B является глубокой модернизацией базовой модели J-10A, которую часто называют «китайским ответом» американскому F-16. Однако, в отличие от J-11, представляющего собой лицензионную копию советского Су-27, J-10 позиционируется как китайская разработка. При этом самолёт оснащается российской силовой установкой - турбореактивным двигателем АЛ-31ФН.

J-10B — это первый китайский истребитель поколения 4++, оснащённый радаром с активной фазированной антенной решёткой (АФАР), нашлемной системой целеуказания и двигателем с управляемым вектором тяги. Всего было выпущено около 54 машин этой модификации.

Стоимость нового истребителя J-10 в экспортной версии (J-10CE) оценивается примерно в 50 миллионов долларов за единицу. Что касается подержанных J-10B, их цена может быть существенно ниже — около 20-35 миллионов долларов за самолёт. Для сравнения: Индонезия рассматривает сделку по покупке 42 подержанных J-10B за 1,6 миллиарда долларов (примерно 38 миллионов долларов за единицу с учётом сопутствующего оборудования и логистики).

Таким образом, приобретение подержанных машин может обойтись Тегерану примерно вдвое дешевле покупки новых.

Иран давно пытается модернизировать свои устаревшие ВВС, основу которых составляют американские F-14, поставленные ещё до Исламской революции 1979 года. Ранее Тегеран рассматривал возможность закупки российских Су-35. На фоне обострения конфликта с Израилем и необходимости быстрого усиления авиапарка китайские истребители становятся всё более привлекательным вариантом.

При этом официального подтверждения от оборонных ведомств Ирана и Китая пока не поступало.