Euractiv: Нидерланды готовы производить американское вооружение по лицензии

Первая серийная модернизированная для армии Нидерландов боевая машина пехоты BAE Systems Hägglunds CV9035NL Mk III MLU на предприятии голландской компании Van Halteren Technologies в Буншотен-Спакенбурге, 04.06.2024.

ЦАМТО, 19 июня. Нидерланды готовы производить американское вооружение по лицензии, сообщило издание Euractiv со ссылкой на министра обороны страны Дилан Йешилгез-Зегериус.

Ранее агентство Блумберг передало, что президент США Дональд Трамп планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензионное производство ракет для Киева в Европе и на Украине на фоне истощения американских запасов из-за конфликта в Иране.

"Нидерланды готовы к производству по лицензии американского военного оборудования", – цитирует "РИА Новости" сообщение издания.

По словам министра, такое производство было бы выгодно всем и сделало бы США и Нидерланды более равными партнерами. Она добавила, что две недели назад уже поднимала этот вопрос с представителями американской промышленности, заявив им, что хотела бы расширить объемы совместного производства.

В четверг министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что европейские страны НАТО готовы переносить на свою территорию производство американского вооружения. Это касается Польши, Нидерландов, Швеции и Германии, отмечает "РИА Новости".