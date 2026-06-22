Металлургический завод в Приморье запустят в 2029 году

Ввод в эксплуатацию Приморского металлургического завода запланирован на 2029 год. Об этом сообщил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на годовом собрании акционеров компании.

Он напомнил, что предприятие находится в непосредственной близости от судостроительного комплекса "Звезда" и будет полностью интегрировано в структуру кластера.

Плановая мощность завода – 1,5 млн тонн в год, его основная продукция – крупноформатный стальной лист шириной до 4,5 метра и длиной до 24 метров. Использование таких листов позволяет кратно сократить количество сварных швов на корпусе судна, что ускоряет процесс строительства и повышает надежность конструкции.

"Отмечу, что по сочетанию габаритных размеров и физико-механических свойств, включая хладостойкость, российский стальной лист значительно превосходит зарубежные аналоги", – цитирует Интерфакс слова Сечина.

Также завод будет производить трубы большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов в объеме до 300 тысяч тонн в год.