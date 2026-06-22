ВМС США получат первые гиперзвуковые ракеты только в 2029 году

Американская перспективная ракета средней дальности наземного гиперзвукового ракетного комплекса Dark Eagle (Long Range Hypersonic Weapon - LRHW) и корабельного ракетного комплекса Conventional Prompt Strike (CPS) во время первого успешного испытательного запуска. Кауай (Гавайские острова), предположительно 23.05.2024.

ЦАМТО, 19 июня. Первые гиперзвуковые ракеты поступят на вооружение ВМС США только в конце 2029 года, выяснило агентство "РИА Новости", изучив бюджетные документы Пентагона.

Речь идет о ракете Conventional Prompt Strike (CPS), которая станет первым гиперзвуковым оружием американского флота. Контракт на закупку планируют заключить в октябре 2026 года, однако поставку первой серийной партии завершат лишь к ноябрю 2029 года, следует из изученных "РИА Новости" документов.

На стартовую партию из 12 ракет ВМС запросили 750,4 млн. долл., то есть стоимость одной единицы превышает 62 млн. долл. Подрядчиком, как ожидается, станет компания Lockheed Martin.

Всего на программу CPS на 2027 ф.г. запрошено 2,73 млрд. долл. Из них 1,79 млрд. долл. направят на дальнейшую разработку ракеты и расширение производства до 24 ед. в год, а еще 188,4 млн. долл. выделят на закупку пусковых установок для подводных лодок, которые станут носителями нового оружия.

Как отмечает "РИА Новости", у ВМФ России гиперзвуковое оружие появилось в 2023 году. Ракета морского базирования "Циркон" уже состоит на боевом дежурстве и применялась в ходе боевых действий. По данным Минобороны РФ, она способна развивать скорость до 9М и поражать цели на дальности до 1,5 тыс. км.