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ЦАМТО

Лидеры ЕС анонсировали новые меры по оборонным закупкам и военной мобильности

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Евросоюз перерождается в военный блок агрессивнее НАТО
Евросоюз перерождается в военный блок агрессивнее НАТО.
Источник изображения: @ REUTERS/Jean-Marc Loos

ЦАМТО, 19 июня. Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе сообщили о подготовке Еврокомиссией новых инициатив в сфере оборонных закупок, а также призвали ускорить реализацию программ по развитию европейского ВПК.

"Европейский совет ожидает дополнительных предложений, анонсированных Еврокомиссией, в области обороны и чувствительных закупок в сфере безопасности", – цитирует "РИА Новости" итоговый документ саммита.

Главы государств и правительств ЕС также заявили о необходимости срочно наращивать производственные мощности европейской оборонной промышленности и ускорять внедрение новых технологий и военных разработок.

В документе подчеркивается, что оборонная промышленность Евросоюза должна быть способна поставлять необходимое вооружение и оборудование "с требуемой скоростью и в необходимых масштабах".

Кроме того, лидеры ЕС призвали ускорить работу над общеевропейскими оборонными проектами, программой SAFE, Европейской программой развития оборонной промышленности (EDIP), а также активнее использовать механизмы совместных закупок вооружений.

Саммит также потребовал завершить до конца 2026 года согласование инициатив по военной мобильности и программе ускоренных оборонных инноваций.

Вопросы дальнейшего наращивания оборонных возможностей Евросоюза лидеры намерены вновь обсудить в октябре 2026 года на основе специального ежегодного доклада о военной готовности Европы, передает "РИА Новости".

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