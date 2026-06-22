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ЦАМТО

Писториус: Германия выделит Украине трехзначное количество ракет класса "воздух-воздух"

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Борис Писториус
Борис Писториус.
Источник изображения: @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

ЦАМТО, 19 июня. Германия выделит Украине "трехзначное" количество ракет класса "воздух-воздух" из собственных запасов, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Ранее Б.Писториус заявил, что Берлин выделит дополнительные 400 млн. долл. на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.

"Мы поставили Украине еще одну систему ПВО IRIS-T. Совсем недавно мы также ускорили поставку зенитных управляемых ракет для IRIS-T версий SLS и SLM. Кроме того, мы поставим из собственных запасов трехзначное число ракет "воздух-воздух", – цитирует "РИА Новости" заявление Б.Писториуса на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по Украине.

По словам Б.Писториуса, Берлин также согласился выделить 200 млн. долл. на закупку зенитных управляемых ракет PAC-3 в рамках программы Jump Start.

Глава немецкого Минобороны подчеркнул, что ФРГ целенаправленно развивает сотрудничество между немецкими и украинскими предприятиями, в частности, в сфере разработки и производства БЛА, а также потенциального производства вооружений средней и большой дальности. Б.Писториус в ходе своего выступления выделил соглашение между немецкой и украинской компаниями о совместном производстве БЛА Termite на территории ФРГ для поставок ВСУ, передает "РИА Новости".

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