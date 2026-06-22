Украина и Германия подписали соглашение о разработке ракет-перехватчиков

ЦАМТО, 19 июня. Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о подписании с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом соглашения о совместной разработке и производстве ракет-перехватчиков.

"Вместе с Борисом Писториусом подписали соглашение о развитии противоракетной программы. Оно предусматривает совместную работу украинских и немецких компаний по разработке и производству современных ракет-перехватчиков", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Федорова.

Соглашение также предусматривает совместное производство наземных роботизированных комплексов для ВСУ в Германии, передает "РИА Новости".