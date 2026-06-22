NRK: в Норвегии предложили оснастить новую бригаду старыми танками Leopard 2A4

ЦАМТО, 19 июня. Вооруженные силы Норвегии предлагают оснастить новую бригаду в области Финнмарк, граничащей с Россией, старыми танками Leopard 2A4, потому что на новые нет денег.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на документ ВС.

В августе 2025 года Министерство обороны Норвегии сообщило, что в граничащей с Россией области Финнмарк была сформирована новая военная бригада "на фоне нестабильной ситуации в сфере безопасности". Сейчас в Норвегии две бригады: новая Финнмаркская и "Север", однако в будущем будет сформирована третья бригада – "Юг".

"Боевые танки Leopard 2A4, которым более 40 лет, отправятся в Финнмарк", – говорится в сообщении NRK.

По данным телерадиокомпании, этой весной из Германии в Норвегию прибыли первые танки Leopard 2A8. В последующие три года норвежская армия получит еще 54 таких танка. Общая стоимость закупки составляет около 2 млрд. долл.

"В настоящий момент у нас нет средств на покупку новых танков для Финнмарка", – заявил командующий армией генерал-майор Ларс Лервик. По его утверждению, танки Leopard 2A4 в рабочем состоянии.

Как напоминает телерадиокомпания, парламент Норвегии требует, чтобы Финнмаркская бригада была полностью готова к 2033 году, на два года раньше, чем планировалось.

В апреле 2025 года правительство Норвегии внесло в парламент предложение о выделении примерно 1,6 млрд. долл. на оборонные проекты, включая приобретение 24 новых самоходных южнокорейских гаубиц K9 Thunder для новой бригады в граничащем с Россией норвежском регионе Финнмарк. Как сообщает NRK, ожидается, что они поступят на вооружение в 2028 году.