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РИА Новости

БПЛА "Форпост" получит новые боеприпасы, унифицированные со штатным оружием

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БПЛА "Форпост-Р"
БПЛА "Форпост-Р".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

УЗГА: БПЛА "Форпост" получит боеприпасы, унифицированные со штатным оружием

МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Ударный беспилотник "Форпост" получит новые боеприпасы, унифицированные со штатным оружием, сообщила РИА Новости на выставке "Национальная безопасность. Беларусь-2026" официальный представитель АО "УЗГА" (в составе Союза машиностроителей России) Екатерина Згировская.

"Специалисты АО "УЗГА" продолжают совершенствовать летно-технические и тактико-технические характеристики разведывательно-ударного комплекса "Форпост", а также отрабатывают применение различных видов ударной нагрузки. Основное внимание уделяется унификации со штатными боеприпасами", – сказала Згировская.

Она напомнила, что беспилотники этого типа выполняют боевые задачи по уничтожению танков, другой бронированной техники, живой силы и пунктов временной дислокации ВСУ. Эффективность подтверждается многочисленными кадрами объективного контроля. Помимо этого, "Форпост" способен контролировать обширные приграничные территории.

Одно из главных преимуществ беспилотника – независимость от иностранных технологий. Производство всех компонентов локализовано на территории России.

"Экспортная версия беспилотника "Форпост-РЭ" способна нести широкий набор полезной нагрузки: оптико-электронную станцию для разведки и лазерного целеуказания, многофункциональную радиолокационную станцию, аппаратуру ретрансляции, а также ударное вооружение – управляемые ракеты и корректируемые бомбы на подкрыльевых пилонах", – отметила Згировская.

Экспортная версия беспилотника "Форпост-РЭ" предназначена для круглосуточной воздушной разведки и решения ударных задач. По размерам беспилотник сопоставим с легким самолетом: размах крыла – 9 метров, максимальная взлетная масса – 490 килограммов. Радиус действия без дополнительного оборудования – 200 километров от наземной станции управления, высота полета – до 4000 метров.

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