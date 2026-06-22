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РИА Новости

Группировка "Центр" разработала аэрозольную завесу для НРТК "Курьер"

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Использование робототехнического комплекса "Курьер" в зоне СВО
Использование робототехнического комплекса "Курьер" в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мирный

Операторы НРТК "Курьер" группы "Центр" разработали аэрозольную завесу

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Операторы наземного роботизированного транспортного комплекса "Курьер" группировки войск "Центр" создали аэрозольную завесу для продвижения штурмовых подразделений в зоне СВО, сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие подразделения РХБ защиты группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевых задач применили наземные роботизированные транспортные комплексы "Курьер". Комплексы были задействованы в создании аэрозольных завес для прикрытия штурмовых подразделений в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.

По словам командира взвода подразделения РХБ защиты группировки войск "Центр" Ивана Прянишникова, применение аэрозольного маскирования позволило скрыть от средств разведки ВСУ маршруты выдвижения техники и личного состава, а также значительно снизить воздействие ударных БПЛА противника.

"Аэрозольные завесы хорошо помогают для скрытия техники, потому что густой туман не попадает в камеру дрона, который работает на искусственном интеллекте", - добавил Прянишников.

Как сообщили в Минобороны России, использование современных наземных роботизированных комплексов позволяет подразделениям РХБ защиты выполнять наиболее опасные задачи без риска для жизни личного состава.

"Управление НРТК осуществляется по радио- и по оптоволоконному каналу - в зависимости от обстановки и дальности применения комплекса, что позволяет сохранять управляемость робототехническими средствами даже в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия со стороны противника", - говорится в сообщении.

По словам командира отделения Алексея Ромахина, данная машина делает все, чтобы сохранить личный состав и ввести в заблуждение силы противника, дать нашим людям и союзникам проход в то или иное место в зоне СВО.

Оператор НРТК "Курьер" Николай Трофимов добавил, что сложного ничего в этой системе нет, так как у нее есть определенные задачи.

"Я пользуюсь "Курьером" уже год, и ничего сложного нет, так как нужно просто понимать поставленные перед тобой задачи, хорошо ориентироваться в местности и приблизительно рассчитывать, насколько хватит заряда аккумулятора. Главное - доставить, разгрузить, вернуться, загрузить и доставить еще раз", - пояснил он.

Благодаря профессиональным действиям военнослужащих подразделения РХБ защиты и применению НРТК удалось обеспечить скрытное и безопасное продвижение штурмовых подразделений группировки войск "Центр" на добропольском направлении в зоне СВО.

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