Источник изображения: Фото: "Воевода вещает"

В социальных сетях появились фотографии истребителей МиГ-29, состоявших на вооружении военно-воздушных сил Башара Асада. Крылатая машина находится в укрытии на одной из авиационных баз.

Как отмечается в канале "Воевода решает", всего новым властям досталось около 15 таких самолетов, и большая часть из них относится к относительно современной модификации СМ.

Ранее сообщалось, что значительная доля сирийской авиационной техники была уничтожена израильскими ВВС, но, как оказывается не вся.

Поэтому, неизвестно, что будет с этими "двадцать девятыми". Сами сирийцы вряд ли смогут их сейчас полноценно эксплуатировать, а вот вероятность их продажи очень велика. Поэтому опасения, опять же появившиеся в социальных сетях, что данные МиГи, могут оказаться на Украине, вполне оправданы.

Источник изображения: Фото: "Воевода вещает"

Учитывая, что киевский неонацистский режим сейчас пытается получить оружие везде, где только возможно, то вероятность подобной сделки нельзя исключать.

Лев Романов