Америка, НАТО и вывод войск (Oman Daily, Оман)

OD: желание Трампа выйти из НАТО является следствием политики изоляционизма

Угроза Трампа вывести США из НАТО — закономерный итог американского изоляционизма, пишет Oman Daily. Отказ от участия в международных институтах наравне с требованиями в адрес союзников самим оплачивать собственную безопасность говорят о стремлении Белого дома разрушить созданный им же мировой порядок.

Абделилах Бельказиз (عبد الإله بلقزيز)

Угроза выхода США из НАТО, о которой заявлял Дональд Трамп, является частью его изоляционистского подхода к внешней политике, который он продвигает с начала своей политической карьеры.

Мы уверены, что эта политика — не просто проявление недовольства одного человека внешними связями своей страны. За ней стоят более глубокие и растущие опасения относительно независимости Америки. Не менее важным остается и вопрос ее "чистоты". Эти группы населения — иммигранты, а также представители различных рас и религий — стали одним из факторов, способствовавших двум победам Трампа на президентских выборах, обеспечив ему поддержку со стороны изоляционистских и консервативных сил.

Америка долгое время существовала в относительной географической изоляции от мира — с периода основания ее государств европейскими переселенцами и после получения независимости от Великобритании. Несомненно, эта изоляция помогала стране чувствовать себя защищенной от внешних угроз, но одновременно у части американцев сформировалось ощущение, что они могут оставаться в стороне от мировых проблем и быть самодостаточными.

Если изоляционистские тенденции Трампа, его администрации, сторонников движения MAGA и его партии являются политическим выражением этого глубоко укоренившегося чувства, то сама культура изоляции и отстраненности от внешнего мира имеет более широкие социальные и политические проявления. Особенно заметно это в том, что на американских выборах, в предвыборных кампаниях и программах снова и снова делается акцент прежде всего на внутренних проблемах страны. Внутренняя политика США сосредоточена в основном на собственных вопросах и проблемах, а не на событиях и вызовах за пределами страны.

С самого начала своего правления администрация Дональда Трампа взяла курс на выход из международных соглашений и сокращение участия в них. Она объясняла такую политику стремлением снизить финансовую нагрузку на Соединенные Штаты. По ее мнению, Америка брала на себя непропорционально большую часть расходов, тогда как выгоды от участия в этих международных структурах и их программах не соответствовали затраченным средствам.

Правда заключается в том, что любой, кто изучал политику Трампа по сокращению участия США в международных структурах — выход из соглашений, договоров и организаций, — может прийти к выводу, что причиной были не только финансовые вопросы или недостатки работы этих институтов. Скорее, главной причиной был политический фактор: эти структуры не всегда соответствовали курсу Вашингтона, а некоторые соглашения, по мнению администрации, ограничивали свободу действий США. В отдельных случаях выход из организаций также мог рассматриваться как способ оказать давление или выразить несогласие с их решениями — например, в отношении ЮНЕСКО и ее позиции по вопросам, связанным с Израилем, палестинцами и ситуацией на оккупированных территориях.

То, что ранее произошло с другими международными структурами, сегодня происходит и с НАТО и, вероятно, будет продолжаться в дальнейшем. Отношения администрации Трампа с альянсом уже долгое время ухудшаются: Трамп резко критикует как саму организацию, так и ее руководство. Особенно это усилилось после того, как НАТО поддержала курс и решения администрации Джо Байдена в отношении России, что, по мнению критиков, привело к конфликту на Украине и превращению альянса в инструмент, который в большей степени отвечает интересам Европы, тогда как европейские страны сами не играют в этом процессе решающей роли.

По мнению Трампа, НАТО превратилась в слишком большое бремя для США, и его необходимо перераспределить. Он утверждал, что европейские страны должны взять на себя большую часть расходов на оборону. Именно поэтому его администрация добивалась увеличения военных расходов европейских союзников до 5% ВВП. Европейские страны согласились на эти требования, в том числе из-за опасений потерять американскую поддержку НАТО и столкнуться с возможным отказом США от дальнейшей помощи Украине в результате какой-либо сделки с Россией.

Тем временем Трамп продолжал заявлять, что именно Европе нужна НАТО для защиты от российской угрозы, тогда как США могут обойтись без альянса. Поэтому, по его мнению, европейские страны должны взять на себя большую часть расходов и ответственности за собственную безопасность.

Сегодняшняя критика Трампом НАТО носит более серьезный характер, чем его предыдущие заявления, поскольку теперь она сопровождается прямой угрозой выхода США из альянса.

Угроза выхода может быть лишь политическим инструментом давления, чтобы заставить НАТО и европейские страны принять требования Трампа. Однако война с Ираном и отказ НАТО участвовать в ней также могут стать поводом для реального выхода администрации Трампа из альянса. Хотя такой сценарий нельзя полностью исключать, в ближайшей перспективе он выглядит маловероятным.

И снова Трамп стремится принизить роль НАТО, заявляя, что Соединенные Штаты не нуждаются в альянсе в ситуации вокруг Ормузского пролива. Он идет еще дальше, утверждая, что Вашингтон привлекает НАТО лишь для участия в "снятии блокады" пролива и обеспечения свободы судоходства, а не для более серьезного участия. Критики считают, что такой подход наносит удар по союзникам и подрывает позиции Америки на международной арене.

Далее словесное противостояние с НАТО быстро переросло в вызов уже всему международному сообществу. "Мы не используем пролив, нам он не нужен, он нужен Европе, Южной Корее, Японии, Китаю и многим другим. Так что им придется немного поучаствовать в обеспечении безопасности судоходства", — заявил Трамп.

Это также связано с постоянным желанием вывести войска и сократить участие Америки в мировых делах. У такой политики есть свое объяснение: после Второй мировой войны США создали и поддержали множество международных организаций и договоров, чтобы защищать свои интересы и сохранять свое влияние в мире.

После Второй мировой войны США стали участником множества международных организаций и договоров. Поддержка и участие Америки в этих структурах во многом определялись тем, насколько эффективно они способствовали продвижению и защите интересов страны.

Однако если участие в таких организациях начинает мешать интересам США или приносить им ущерб, то причина оставаться в них, по сути, исчезает.

Это относится ко всем организациям, которые ранее активно использовала Америка и получала от них выгоду, а теперь отказалась от них. К таким организациям можно отнести ЮНЕСКО, Всемирную организацию здравоохранения, различные международные институты и даже НАТО.