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Деловая газета "Взгляд"

Рютте рассказал о создании НАТО 3.0

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Флаг НАТО
Флаг НАТО.
Источник изображения: @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

Рютте заявил о крупнейшей в истории трансформации НАТО

Североатлантический альянс готовится к масштабной перестройке и созданию новой структуры на фоне планов Соединенных Штатов сократить военное присутствие в Европе, заявил генсек альянса Марк Рютте.

Североатлантический альянс ожидает масштабная перестройка в связи с планами США вывести часть своих сил из Европы, передает ТАСС.

Генсек организации Марк Рютте по итогам встречи министров обороны стран блока подчеркнул необходимость создания новой структуры.

"НАТО проходит через колоссальную трансформацию, возможно, самую большую трансформацию в своей истории. Мы должны построить НАТО 3.0", – заявил он. Это стало ответом на слова главы Пентагона Пита Хегсета о зависимости американского участия от вклада европейских союзников.

Американский министр ранее назвал альянс "бумажным тигром". По его словам, в ближайшие шесть месяцев Вашингтон проведет аудит военных усилий Европы, результаты которого определят будущую структуру присутствия США.

Хегсет добавил, что обновленный блок должен сосредоточиться на реальных боевых задачах, а не на климатической или гендерной повестке.

Рютте отметил, что Хегсет покинул встречу министров менее чем через два часа, проигнорировав заседание контактной группы по Украине.

При этом генсек подчеркнул, что европейские страны уже предпринимают огромные усилия. По его данным, в 2025 году они вместе с Канадой увеличили расходы на оборону на 139 млрд долларов.

Концепция НАТО 3.0 предполагает возвращение к полномасштабному военному противостоянию с Россией. Главной задачей обновленного альянса станет удержание военным путем территорий, перешедших под контроль блока после окончания холодной войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте подтвердил начало вывода части американских войск из Европы.

Глава Пентагона Пит Хегсет призвал европейских союзников самостоятельно защищать континент в рамках концепции "НАТО 3.0".

Руководство военно-политического блока засекретило детали изменения стратегии присутствия сил на континенте.

Денис Тельманов

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Россия
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