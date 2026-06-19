Войти
Lenta.ru

В США рассказали о белой вороне в танковом парке Европы

331
0
0
Танк C1 Ariete
Танк C1 Ariete.
Источник изображения: Sean Gallup / Getty Images

19FortyFive: Итальянский танк Ariete — белая ворона со слабой защитой

Танк C1 Ariete, который остается на вооружении Италии, — это одна из самых неприметных машин в танковом парке Европы. О недостатках танка рассказал обозреватель американского издания 19FortyFive Исаак Зейтц.

Отмечается, что Ariete уступает американскому Abrams и немецкому Leopard 2 по уровню защищенности. При этом машина легче европейских аналогов. Масса в 54 тонны обеспечивает хорошую мобильность C1. Автор отметил, что танк со слабым бронированием считается белой вороной среди бронетехники НАТО.

«Одним из главных факторов, сдерживающих развитие Ariete, является отсутствие постоянной модернизации. В то время как Leopard 2, M1 Abrams и Т-72 постоянно модернизировались, эволюция Ariete после завершения последних поставок приостановилась», — говорится в материале.

В 2002 году представили версию C2 Ariete с дизельным двигателем мощностью 1500 лошадиных сил, усиленной защитой и улучшенной системой управления огнем. Однако доработанную версию не приняли на вооружение.

В июне французская армия представила модернизированный танк Leclerc XLR, который получил «мангал» для защиты верхней полусферы от дронов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Продукция
Leclerc
Leopard-2
M1 Abrams
Т-72
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.06 12:02
  • 16103
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.06 06:00
  • 2
Чем российские спутники для СВО лучше «Старлинка»
  • 18.06 16:22
  • 0
Комментарий к "Журналист рассказал о «свинцовом облаке» для защиты ядерных ракет"
  • 18.06 16:09
  • 1138
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 18.06 05:40
  • 1
Военкор призвал наносить удары по мостам и ликвидировать руководство Украины
  • 18.06 02:12
  • 0
О Черноморском флоте в ходе СВО. Ценность, участие, потери.
  • 17.06 19:15
  • 0
Ответ на вопрос о целесообразности модернизаций ПЛА в Dzen'е
  • 17.06 17:24
  • 11
Запад готовится к превентивным ударам по базам ВМФ России, заявил Патрушев
  • 17.06 09:54
  • 1
НАСА профинансирует создание спутника-инспектора
  • 17.06 06:01
  • 0
Комментарий к "Польша приостановила передачу советских истребителей МиГ-29 Украине"
  • 17.06 05:52
  • 0
Комментарий к "У России предостаточно баллистических ракет. Украина не знает, как их остановить (The New York Times, США)"
  • 17.06 04:50
  • 0
Комментарий к "Эрих Вад о конфликте на Украине: "Это мясорубка, как Верден в 1916 году" (Berliner Zeitung, Германия)"
  • 16.06 23:28
  • 0
Комментарий к "Киев хочет получить $20 млрд, чтобы заставить Россию "гореть" (Politico, США)"
  • 16.06 19:23
  • 0
Комментарий к "Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики"
  • 16.06 15:59
  • 1
Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики