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Ростех

«Росэл» показал в Минске систему защищенной цифровой связи для силовиков

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Росэл
Росэл.
Источник изображения: Росэл

Холдинг принимает участие в выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026», проходящей с 17 по 19 июня

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех представляет оборудование для обеспечения общественной, транспортной и антитеррористической безопасности на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026». В экспозицию вошли защищенные цифровые радиостанции нового поколения, комплексы обнаружения и подавления беспилотников, а также система орнитологической безопасности для аэропортов.

Линейка средств профессиональной радиосвязи стандарта DMR (Digital Mobile Radio) разработана специально для повседневной оперативной работы правоохранительных органов, спецслужб и подразделений МЧС. Это оборудование приходит на смену устаревшим аналоговым радиостанциям. Главное отличие цифрового формата — переговоры невозможно перехватить: речь оцифровывается и передается между устройствами одной сети в закодированном виде. Кроме того, на одной частоте можно одновременно и переговариваться, и передавать данные — например, координаты группы или текстовые сообщения. Благодаря встроенной автоматике система сама выбирает свободный канал при вызове, подстраивается под изменения сигнала и сообщает диспетчеру о неисправностях. Оператору не нужно вручную настраивать сеть, что экономит время в критических ситуациях.

Базовые станции DMR уровня Tier III, разработанные концерном «Созвездие», позволяют развернуть цифровую сеть практически любого масштаба — от отдельного участка или здания до целого региона. Это дает возможность связать в единый контур патрульные экипажи полиции, расчеты пожарных и спасательные отряды, обеспечивая их бесперебойное взаимодействие.

Вместе с базовыми станциями демонстрируются абонентские устройства — автомобильная радиостанция «Созвездие DMR-T 160» и портативная «Созвездие DMR-П160». Обе модели работают и в цифровом, и в аналоговом режиме. Автомобильная модификация отличается увеличенной дальностью связи за счет более мощного передатчика и поддерживает запись переговоров на карту памяти.

«Мы видим растущий запрос со стороны белорусских коллег на решения, способные объединить разрозненные группы абонентов в едином защищенном контуре без необходимости строить сеть с нуля. Линейка DMR дает именно такую возможность: заказчик может наращивать функционал поэтапно, сохраняя инвестиции в уже работающее оборудование», — отметили в «Росэл».

Помимо средств радиосвязи, холдинг показывает на выставке ряд антидроновых решений. Впервые демонстрируется устройство ПРЕС-ВМ — компактный комплекс, сочетающий пассивное обнаружение и радиоподавление. Он предназначен для защиты гражданского транспорта в опасных зонах. Прибор незаметен для радиоразведки. Представлен стационарный комплекс «Серп-ВС13Д», совмещающий функции радиоэлектронной борьбы и детектирования, в том числе FPV-дронов. Еще одна новинка — пассивный когерентный локатор 3D ПКЛ. Он обнаруживает воздушные объекты, анализируя отраженные сигналы теле- и радиовещательных станций, и остается невидимым для средств радиоэлектронной разведки.

Также холдинг демонстрирует систему орнитологического безопасности аэропортов ОРНИ. Она способна с высокой точностью отслеживать птичьи стаи и траектории их полета на расстоянии до 20 км и позволяет заблаговременно предупреждать диспетчеров и экипажи воздушных судов о повышенной угрозе столкновения. При выявлении опасного сближения система активирует средства отпугивания, снижая риски для гражданской авиации.

Выставка «Национальная безопасность. Беларусь-2026» проходит в Минске с 17 по 19 июня при поддержке Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

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