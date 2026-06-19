Ростех запустил серийное производство ключевых элементов для космических систем связи

LC-фильтры позволяют устранять высокочастотные помехи, выделять определенные диапазоны и обрабатывать сигналы в различных схемах

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех начал серийное производство линейки дискретных и интегральных LC-фильтров — ключевых элементов бортовых систем связи космических аппаратов, радиолокационной и телекоммуникационной аппаратуры, систем управления. Изделия позволяют устранять высокочастотные помехи, выделять определенные диапазоны, обрабатывать сигналы в различных схемах. Фильтры способны отличать «свою» частоту от «чужой», даже если они очень близки.

LC-фильтры разработаны Омским научно-исследовательским институтом приборостроения (ОНИИП, входит в «Росэл»). Они отсекают самые сильные помехи, выделяют полезный сигнал с минимальными потерями, «очищают» его, чтобы не создавать сложности другим устройствам в эфире. При этом устройства обладают низким уровнем вносимых потерь, обеспечивая высокое качество сигнала.

Изделия отличаются малыми габаритами — 2,5 × 2,0 мм — и существенно улучшают тактико-технические характеристики систем и комплексов связи, радиолокации и управления космического назначения. Новые приборы обладают более высокими характеристиками по сравнению с отечественными аналогами и способствуют импортозамещению зарубежных решений.

«Наше инициативное изделие перекрывает более широкий диапазон частот и охватывает большую номенклатуру по сравнению с другими отечественными аналогами. Устойчивость разработанных дискретных и интегральных LC-фильтров к космическому излучению в сочетании с их техническими характеристиками, надежностью и стойкостью к внешним воздействующим факторам делает возможным их применение не только в различной радиоэлектронной аппаратуре, но и в бортовых системах космических аппаратов. У нас уже есть заказы на продукцию», — рассказали в ОНИИП.

Дискретные фильтры изготавливаются в металлостеклянных герметизированных корпусах, допускающих разные типы монтажа. Интегральные фильтры представляют собой керамическую подложку со встроенными элементами, что обусловливает компактность и повышенную надежность конструкции.