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Деловая газета "Взгляд"

Концерн «Калашников» предложил создать центр компетенций ОДКБ по беспилотникам

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Концерн "Калашников"
Концерн "Калашников".
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ ТАСС

«Калашников» предложил наладить лицензионное производство дронов в странах ОДКБ

Российские оружейники предложили странам ОДКБ развернуть совместное производство разведывательных и ударных беспилотников, способных поражать цели на расстоянии до 120 километров.

Оружейное предприятие готово передать партнерам комплексные системы разведки и поражения целей дальностью до 120 километров, сообщили в пресс-службе концерна.

Речь идет о глубоком программно-аппаратном сопряжении техники, что позволит удешевить продукцию и создать новые рабочие места.

Директор по экспорту холдинга Леонид Рокеах озвучил данную инициативу на выставке в Минске. "При организации лицензионного производства БЛА на территории государств-союзников механизм сбора обратной связи может быть адаптирован под местные условия эксплуатации: климатические особенности, высокогорную местность", – подчеркнул представитель компании.

Он добавил, что совместные инженерные бригады смогут оперативно вносить изменения в конструкцию аппаратов. По его словам, реализация проекта укрепит обороноспособность стран-участниц и создаст мощный центр беспилотной авиации, способный конкурировать с мировыми производителями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае концерн "Калашников" анонсировал показ нового беспилотника-носителя для FPV-дронов.

Ранее эксперты обсуждали перспективы масштабного перевооружения стран ОДКБ российскими дронами.

В прошлом году Россия предложила построить крупный завод по производству беспилотных авиационных систем в Белоруссии.

Мария Иванова

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