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Военное обозрение

Способны перехватывать БПЛА: армия США внедряет комплексы защиты с элементами ИИ

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Источник изображения: topwar.ru

Американская компания BAE Systems заключила контракт на поставку армии США многоуровневых комплексов активной защиты наземной бронетехники, ориентированных преимущественно на некинетические методы нейтрализации угроз.

Эти системы предназначены для обнаружения, сопровождения и подавления противотанковых управляемых ракет и малогабаритных БПЛА на подлетных участках траекторий до момента их контакта с бронекорпусом. В рамках соглашения предусмотрена как доработка уже существующих перспективных комплексов Stormcrow и Terra Raven, так и изготовление новых опытных образцов. Архитектура этих комплексов активной защиты объединяет многодиапазонную РЛС, биспектральный оптико-электронный модуль с лазерным дальномером, процессор управления огнем с элементами ИИ и пусковые устройства средств противодействия.

При обнаружении цели вычислительный блок системы в автоматическом режиме определяет оптимальную точку перехвата и в течение нескольких миллисекунд инициирует либо запуск кинетического перехватчика, либо активацию инфракрасного излучателя. Система включает в себя высокочувствительные инфракрасные датчики с разрешением 1920×1200, способные обеспечивать круговой обзор и предупреждение о потенциальных угрозах.

Между тем интеграция этих комплексов на существующие платформы сопряжена с ограничениями по массе, энергопотреблению и возможности размещения сенсоров, учитывая наличие штатных люков, антенн и внешних креплений.

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Страны
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BAE Systems
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