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РИА Новости

Россия будет наносить регулярные удары по целям на Украине, заявил Лавров

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Лавров: РФ будет наносить удары по целям, от которых зависит боеспособность ВСУ

КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Россия в ответ на атаки Киева будет наносить регулярные удары по целям на Украине, от которых зависит боеспособность ее вооруженных сил, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Неслучайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины", - сказал он журналистам на полях саммита Россия - АСЕАН.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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