Ревнивцев: Реактивный беспилотник «Бандероль» разгоняется до 620–650 км/ч

В зоне специальной военной операции (СВО) появился новый реактивный беспилотник, получивший неофициальное название «Бандероль», — это гибрид дрона и крылатой ракеты. О новом оружии рассказал обозреватель «Царьграда» Андрей Ревнивцев.

По его словам, «Бандероль» представляет собой пятиметровый снаряд, предназначенный к запуску сериями. Его боевая часть весит около центнера, что не мешает беспилотнику разгоняться до 620-650 километров часть и сохранять удивительную маневренность.

Эти свойства делают «Бандероль» почти неуловимой для перехвата, что качественно отличает беспилотник от стандартных крылатых ракет вроде Х-101 или 3М-14. Ревнивцев заметил, что если Киев успел частично адаптироваться к угрозе от «Гераней», то с новыми беспилотниками ему придется нелегко.

Он выразил уверенность, что новое вооружение еще больше истощит противника и его запасы ракет для отражения ударов, что в итоге обернется для Киева необходимостью как можно скорее достичь мирного урегулирования конфликта.

Ранее в России придумали сверхдешевый беспилотник. Стоимость нового дрона за счет применения аддитивных технологий и ИИ оказалась в три раза меньше, чем у аналогов.