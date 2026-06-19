MBDA и украинское КБ "Луч" намерены сотрудничать при разработке КР "Нептун-2"

ЦАМТО, 18 июня. Европейская группа MBDA 16 июня официально объявила о подписании с украинским КБ "Луч" в рамках поддержки Украины меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области нанесения ударов на большую дальность.

Соглашение будет сосредоточено на дальнейшем развитии крылатой ракеты наземного базирования "Нептун". КБ "Луч" и MBDA будут стремиться к прорывным инновациям для развития возможностей нанесения ударов на большую дальность с помощью ракеты версии "Нептун-2", одновременно продвигая стратегическое оборонное сотрудничество с Украиной.

Как заявлено, MBDA обладает технологиями, опытом и трансграничными связями для поставки странам-партнерам разработанных в Европе систем и технологий нанесения ударов в глубину территории противника.

КБ "Луч" намерено "поделиться" знаниями, возможностями и опытом в области проектирования, разработки, интеграции и производства сложных систем вооружения.

Как сообщал ЦАМТО, осуществляющее свою деятельность с 1965 года "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" в настоящее время является основным украинским разработчиком противокорабельных и оперативно-тактических ракет, управляемых реактивных снарядов, зенитных управляемых ракет и ракет класса "воздух-воздух", управляемых авиационных бомб, противотанковых ракетных комплексов и реактивных гранатометов.

Группа MBDA является производителем переданных Украине крылатых ракет Storm Shadow / SCALP, которые применяются ВСУ для нанесения ударов по российской территории.