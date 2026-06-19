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«Необратимые повреждения». Россия заглушила спутники Starlink. Что с ними произошло?

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Фото: Andriy Dubchak/ Frontliner / Getty Images
Фото: Andriy Dubchak/ Frontliner / Getty Images.

На заглушенных Россией спутниках Starlink обнаружили необратимые повреждения

Заглушенные российскими военными спутники Starlink, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для нанесения ударов по территории РФ, получили необратимые повреждения. Об этом заявил Telegram-канал «Военная хроника», ссылаясь на выводы зарубежных исследователей.

Первый и наиболее важный [вывод] заключается в том, что в конечном итоге электронные компоненты космических аппаратов, чьи орбитальные траектории пролегают через зону активного глушения, так или иначе получат необратимые повреждения

Telegram-канал «Военная хроника»

Еще один вывод, к которому пришли западные исследователи, связан с площадью эффективного покрытия российского противоспутникового комплекса «Волна-Купол-Гарант». Выяснилось, что она регулярно увеличивается. Эксперты полагают, что скоро новый российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сможет обеспечить полное перекрытие восходящего канала связи на площади в десятки километров. Добиться такого эффекта, как предполагается, удастся путем генерации направленных помех или трансляции ложных пакетов данных.


Комплекс РЭБ «Волна Купол Гарант».
Источник: Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Если эта гипотеза подтвердится на практике, то у российских Вооруженных сил появится техническая возможность «накрывать радиоэлектронным "колпаком" не отдельные тактические участки фронта, а протяженные оперативно-стратегические оборонительные районы», отметила «Военная хроника».

Эксперт по беспилотной авиации объяснил принцип работы глушителя

Российский противоспутниковый комплекс «Волна-Купол-Гарант» слепит спутники Starlink паразитическими сигналами. О принципах работы нового комплекса РЭБ рассказал эксперт в области беспилотной авиации, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его словам, российская разработка ставит перед собой задачу не нарушения связи между дроном и спутником, а подавления работы самого спутника. «Для этого она буквально слепит его в радиоэфире паразитическими сигналами, не давая возможности услышать абонентов с земли», — пояснил эксперт.


Щенки, отдыхающие рядом с терминалом Starlink.
Источник: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Кузякин также объяснил, что подавить работу спутниковой связи, установленной на дроны, не так просто: для этого необходимо, чтобы РЭБ находился между летящим дроном и спутником, а это крайне тяжело реализовать.

Тем не менее для российских специалистов нет таких задач, с которыми мы бы не справились. Если нельзя нарушить связь между дроном и спутником, то что если нарушить работу самого спутника. А то может и вообще вывести его из строя

Дмитрий Кузякин

генеральный конструктор ЦКБР

Что известно о российском глушителе связи Starlink?

О новом способе борьбы российских военных с беспилотниками заявила украинская сторона. После этого военный эксперт Алексей Живов в беседе с «Лентой.ру» допустил, что российские разработчики действительно могли создать глушитель связи Starlink. Он также допустил, что ВСУ уже начали охотиться за этим техническим комплексом, так как он разрушил их планы.

По предварительной информации, новый комплекс РЭБ под названием «Волна-Купол-Гарант» представляет собой систему спутниковых антенн, установленных на нескольких прицепах, которая излучает мощные помехи на конкретный спутник, тем самым прерывая его связь с терминалами на земле. Изначально предполагалось, что одна такая система обеспечивает подавление спутниковой связи на площади около 20 квадратных километров.

Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

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