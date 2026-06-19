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Военное обозрение

BAE Systems создала технологию для «перепрошивки» старой артиллерии

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Источник изображения: topwar.ru

На выставке Eurosatory 2026 в Париже британский оборонный гигант BAE Systems показал систему управления огнём нового поколения. Цифровой комплекс создан на открытой архитектуре. Это даёт интегрировать его с любыми артиллерийскими платформами. От буксируемых гаубиц M777 до самоходных установок. Само оборудование менять не придётся. Нужно только обновить программное обеспечение.

Разработка, получившая рабочее название «Next Generation Indirect Fire Control System», объединяет датчики, командные сети и средства поражения в единую информационную среду. Сокращается время между обнаружением цели и выстрелом. Обработка данных от передовых наблюдателей, беспилотников и спутников происходит в едином потоке. Расчёты для наводки поступают прямо на планшеты или экраны машин.

Управляющий директор BAE Systems Weapon Systems UK заявил:

Современные конфликты требуют умения чувствовать, принимать решения и действовать мгновенно.

По его словам, новая система помогает ускорить «доставку огня» на поле боя и даёт основу для более интегрированной и быстрой реакции на угрозы.

Система может работать с устаревшими орудиями. В их числе, например, британская лёгкая пушка L118 и американская M777. По сути, BAE предлагает не покупать новые стволы, а перепрошить старые. Добавить современный интерфейс и сократить время от обнаружения цели до поражения.

В конце года компания планирует провести демонстрацию для потенциальных заказчиков. Пока это лишь концепт, созданный с учётом опыта боевых действий на Украине.

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Страны
США
Украина
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BAE Systems
M777
Проекты
БПЛА
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