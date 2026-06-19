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РИА Новости

Разработчик рассказал о новейшем российском беспилотнике "Сокол"

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БПЛА Falcon
БПЛА Falcon.
Источник изображения: © Фото : Ростех

Российский БПЛА "Сокол" летает в автоматическом и полуавтоматическом режимах

МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Новейший российский многофункциональный беспилотный авиационный комплекс мониторинга "Сокол" (Falcon) может совершать полет как в полностью автоматическом режиме, так и с ручной корректировкой траектории, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-разработчика на выставке "Национальная безопасность. Беларусь-2026" в Минске.

"Сокол" впервые представлен на выставке, которая проходит с 17 по 19 июня. Он создан для мониторинга и наблюдения днем и ночью с помощью оптико-электронных средств, в том числе при проведении спасательных операций.

"Беспилотник может самостоятельно лететь в автоматическом режиме по заранее подготовленному маршруту. Также имеется возможность полета в полуавтоматическом режиме - вручную корректировать траекторию, когда точность навигации падает из-за внешних факторов. Вручную можно пролететь и под мостом, и в узком проходе между горных склонов", - сказал собеседник агентства.

Встроенные элементы искусственного интеллекта помогают "Соколу" вести наблюдение, идентифицировать и сопровождать движущиеся объекты. Беспилотник может самостоятельно проводить мониторинг лесных пожаров, разливов рек и экологических инцидентов, в том числе на приграничных территориях.

Комплекс мониторинга и аэрофотосъемки "Сокол" имеет взлетную массу до 14,5 килограмма, оснащен оптико-электронными средствами для поисковых задач и может наблюдать за обстановкой с высоты до 1 тысячи метров.

Максимальная продолжительность полета - до 200 минут (более трех часов), максимальная дальность - до 180 километров (без учета влияния ветра). При посадке используется съемный контейнер с парашютом.

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Белоруссия
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