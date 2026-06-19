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Астронавт НАСА восхитился российской подготовкой

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Фото: NASA / Bill Ingalls / Globallookpress.com
Фото: NASA / Bill Ingalls / Globallookpress.com.

Астронавт НАСА Анил Менон восхитился тем, как Россия готовит космонавтов

Астронавт НАСА Анил Менон на старте комплекса экзаменационных тренировок экипажей миссии МКС-75 восхитился тем, как Россия готовит к полету космонавтов. Об этом сообщает ТАСС.

Астронавт сказал, что подготовка к полету на российском пилотируемом корабле «Союз МС» и знакомство с российским сегментом Международной космической станции (МКС) были подробными и углубленными.

Предстоящий полет на российском корабле к МКС Менон назвал мечтой. «Это действительно подарок для меня. Я начал работать здесь в 2014 году в качестве врача и всегда восхищался программой, историей», — сказал астронавт.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что пилотируемый корабль «Союз МС-29» прошел проверку на герметичность.

В мае гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что следующий запуск экипажа с Байконура к МКС состоится 14 июля.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
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