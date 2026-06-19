Американский флот заказал полсотни недорогих гиперзвуковых ракет

ВМС США и оборонный технологический стартап Castellion заключили контракт на поставку 50 гиперзвуковых ракет Blackbeard ("Черная борода"), находящихся на стадии начальной оперативной готовности. Как отмечает The Defense Post, получение заказа в размере 23,4 млн долларов знаменует переход от разработки и летных испытаний к серийному производству боеприпаса.

Издание добавляет, что данный контракт позволит продолжить совершенствование недорогого и технологичного гиперзвукового ударного оружия большой дальности, а также расширить производственные мощности на заводе Project Ranger в Рио-Ранчо, штат Нью-Мексико.

Запуск гиперзвуковой ракеты Blackbeard, США Castellion

Работы будут проводиться также в Торрансе, штат Калифорния, и, как ожидается, будут завершены в 2027 году.

"С самого начала ракета Blackbeard разрабатывалась для поддержки обычных средств сдерживания нашей страны, – заявил соучредитель и генеральный директор Castellion Брайон Харгис. – Этот контракт отражает приверженность американских ВМС развитию доступных, технологически воспроизводимых ударных средств большой дальности и приближению Blackbeard к скорейшему оперативному развертыванию".

Ранее, в феврале этого года, компания Castellion получила контракт на сумму почти 50 млн долларов, предполагающий ускорение разработки и производства прототипов многоцелевого гиперзвукового оружия Blackbeard.

В апреле компания также заключила отдельный контракт на сумму 107 млн долларов для продолжения работ по интеграции Blackbeard с палубным истребителем F/A-18.

Компании Castellion и Saronic также объявили о планах интегрировать Blackbeard с надводным беспилотником "Мародёр", который недавно спустили на воду.

Castellion инвестировала более 250 млн долларов в Project Ranger – производственный комплекс площадью 405 гектаров в Нью-Мексико, предназначенный для поддержки крупномасштабного производства гиперзвуковых ракет.

Технические характеристики ракеты Blackbeard не раскрываются, но ранее сообщалось, что она должна стать доступным аналогом высокоточной оперативно-тактической системы PrSM, обеспечивая примерно 80% возможностей этих ракет. Исходя из этих данных, специалисты предполагают, что дальность поражения Blackbeard составляет до 800 км.

Стартап Castellion основан в 2022 году тремя выходцами из компании SpaceX.