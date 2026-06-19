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Банк ПСБ вышел на поиск инвесторов

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Банк ПСБ вышел на поиск инвесторов

Банк ПСБ, специализирующийся на работе с оборонным сектором, до конца 2026 года планирует разместить субординированные облигации на 10 млрд рублей, которые можно будет учесть в дополнительном капитале. Об этом РБК рассказала зампред кредитной организации Татьяна Наумлинская.

По ее словам, речь идет о двух выпусках бондов с плавающей ставкой со сроком обращения семь лет и номиналом 100 млн рублей за бумагу. Это будет первый этап по реализации плана ПСБ на 40 млрд рублей по привлечению капитала на рынке.

Банк ПСБ

Википедия


"Естественно, все одним залпом мы размещать не планируем – это может оказать давление на рынок, а кроме того, мы нацелены на выстраивание долгосрочной работы с инвесторами. Поэтому будет несколько траншей. Сильно не торопимся, но рассчитываем, что два выпуска субордов по плавающим ставкам общим объемом до 10 млрд рублей удастся разместить до конца 2026 года", – сказала Наумлинская.

По данным сайта раскрытия корпоративной информации, у ПСБ есть семь зарегистрированных выпусков субординированных облигаций. Как отметила Наумлинская, регистрация бумаг "не равна размещению", но у оборонного банка есть желание выйти на рынок.

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