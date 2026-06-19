Банк ПСБ вышел на поиск инвесторов

Банк ПСБ, специализирующийся на работе с оборонным сектором, до конца 2026 года планирует разместить субординированные облигации на 10 млрд рублей, которые можно будет учесть в дополнительном капитале. Об этом РБК рассказала зампред кредитной организации Татьяна Наумлинская.

По ее словам, речь идет о двух выпусках бондов с плавающей ставкой со сроком обращения семь лет и номиналом 100 млн рублей за бумагу. Это будет первый этап по реализации плана ПСБ на 40 млрд рублей по привлечению капитала на рынке.

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"Естественно, все одним залпом мы размещать не планируем – это может оказать давление на рынок, а кроме того, мы нацелены на выстраивание долгосрочной работы с инвесторами. Поэтому будет несколько траншей. Сильно не торопимся, но рассчитываем, что два выпуска субордов по плавающим ставкам общим объемом до 10 млрд рублей удастся разместить до конца 2026 года", – сказала Наумлинская.

По данным сайта раскрытия корпоративной информации, у ПСБ есть семь зарегистрированных выпусков субординированных облигаций. Как отметила Наумлинская, регистрация бумаг "не равна размещению", но у оборонного банка есть желание выйти на рынок.